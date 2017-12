X Factor 2017, le pagelle del settimo live

Si è da poco conclusa la settima puntata dei live dell’undicesima edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. I Ros e Samuel Storm finiscono al ballottaggio. Dopo il voto dei giudici, il concorrente eliminato della serata sono i Ros. Abbiamo dato i voti agli inediti dei concorrenti, giuria e ospiti.

Ospite

Francesca Michielin 7

Tornare su quel palco per Francesca dev’essere sempre una bella emozione. Canta il suo nuovo singolo scritto con Calcutta “Io non abito al mare” senza strafare. Si sono visti ospiti migliori ma anche peggiori. Ha fatto il suo.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 8

Tiene in piedi il programma da solo. I ragazzi non sono pronti per la seconda manche? Non c’è problema, ci pensa Alessandro. Ripetersi ogni volta è veramente brutto. È proprio un fenomeno. Sky dovrebbe dargli un programma serio.

Fedez 6

Arriva in semifinale per la prima volta in quattro anni con un solo cantante e questo lo porta per una volta a essere presente mentalmente al 100%. Per una volta, nulla da dire.

Mara Maionchi 5

Spenta. Forse, per dirla alla Mara, si è rotta i coglioni di stare al tavolo insieme a 3 comparse di The Walking Dead.

Manuel Agnelli 5

Parla parla parla e per una volta non dice di farsi le canne. Dice che se non vai in televisione non esisti, e lui quella sedia sembra tenersela ben stretta.

Levante 4

Prima volta come “ospite” sul palco di X Factor. Anche perché ormai, oltre alle pubblicità, può fare solo questo a Sky, l’ospite. Come giudice infatti non le è andata poi così bene. Il voto non è altro che la media tra l’esibizione da 8 e il suo lavoro con Camille, Rita e Virginia da 0. Quel “Anche io volevo dire qualcosa: niente” in chiusura è il riassunto perfetto della sua serata.

Concorrenti

Samuel Storm 6

L’inedito “The Story”, tolta l’intensità della storia personale del ragazzo, si è rivelato un vero buco nell’acqua. Fortunatamente Samuel è riuscito a rifarsi alla grande con una cover convincente di Stand by Me.

Ros 4+

Ci vuole talento a stonare il proprio inedito e la cantante dei Ros riesce anche in questa impresa. Nella seconda manche portano Acida dei Prozac+. 3 minuti e mezzo di noia. Sono stati eliminati.

Enrico Nigiotti 7

Il suo è l’inedito più forte anche perché, diciamolo, gli altri quattro sono piuttosto imbarazzanti. Sul palco ci sa stare e tutto sommato riesce a non distruggere un pezzone come “Redemption Song” di Bob Marley. La finale sarà in chiaro su Tv8 e potrà giocarsela ad armi pari con i Maneskin.

Lorenzo Licitra 5

Rihanna è l’artista femminile più ascoltata su Spotify nel 2017. Lorenzo porta un suo pezzo, Diamonds, e lo rende innocuo. Sull’inedito stile Eurovision Contest inutile perderci troppo tempo.

Maneskin 6.5

Fanno bene a godersela perché da settimana prossima finiranno nel nulla come gli ultimi vincitori del programma. Citofonare Giò Sada e Soul System.

