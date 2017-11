X Factor 2017, le pagelle del terzo live

Si è da poco conclusa la terza puntata dei live dell’undicesima edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. I Ros (gruppi) e Sem&Stenn (gruppi) finiscono al ballottaggio. Dopo il tilt, il gruppo eliminato della serata è quello di Sem&Stenn. Abbiamo dato i voti a concorrenti, giuria e ospiti.

Ospiti

Michele Bravi 6

Torna 4 anni dopo aver vinto X Factor e per l’occasione si è vestito come Suor Cristina. Il suo medley emoziona quanto un video instagram di Gianluca Vacchi. Nulla da dire sulla sua voce. Sembra rimasto incastrato nel successo de “Il diario degli errori”.

Harry Styles 9

Che gli vuoi dire a Harry Styles? Capo vero. Ripeto, questi personaggi non andrebbero invitati. Fanno sfigurare troppo i concorrenti. “Sign of the Times” è una delle canzoni più belle del 2017.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 7/8

È finalmente vestito come Dio comanda. Quello visto durante il terzo live è il miglior Alessandro Cattelan di questa edizione di X Factor. Decisamente in palla.

Fedez 7

È il giudice più a fuoco del tavolo. Dice sempre la cosa giusta e non è mai banale. Giudice navigato. Bravo Fedez.

Mara Maionchi 7

Alla terza settimana di fila i continui e ripetuti “ma che cazzo dici” et similia iniziano a far ridere un po’ meno. La solita Mara Maionchi.

Manuel Agnelli 7

In grande ripresa. Tutto un altro personaggio rispetto al secondo live. Perde un gruppo, ma ha nei Maneskin la vera arma vincente. Non sbaglia mai le assegnazioni.

Levante 6

I ‘problemi’ con Fedez sono evidenti e andrebbero superati al più presto. La grande novità del tavolo si sta rivelando un buco nell’acqua.

Concorrenti

Camille Cabaltera 6

Apre le danze cantando “Royals” di Lorde e lo fa discretamente. Porta a casa il compitino senza emozionare. Levante poteva assegnarle qualcosa di più adatto alle sue corde.

Ros 5

Dopo il flop della scorsa settimana i Ros riescono a fare anche peggio distruggendo un pezzo come “Supermassive Black Hole” dei Muse. Noiosissimi.

Lorenzo Licitra 6

Questa volta sale sul palco presto per cantare una “Sere nere” arrangiata male a tratti malissimo per non dire alla cazzo di cane. Lui è bravino ma, come dice Fedez, è Massimo Ranieri nel corpo di un venticinquenne. Vecchio come Rai1.

Samuel Storm 6+

Canta un pezzone come “Super Rich Kids” di Frank Ocean ma non convince del tutto. L’esibizione è debole ed è un peccato, perché Samuel ha davvero un bel timbro. Forse nemmeno lui ci crede.

Maneskin 8

Spaccano il palco come sempre. Manuel gli affida i Killers e loro non fanno una piega. Damiano è un leader vero. Tre spanne sopra gli altri.

Rita Bellanza 6

Il ‘diamante” di Levante ha una bel timbro e questo ormai lo diamo per assodato. Il problema è che canta sempre tutto uguale. Inizia a perdere colpi.

Enrico Nigiotti 5

Per dirla alla Mara Maionchi, che palle le esibizioni di Nigiotti. Cazzo che palle.

Sem&Stenn 6

La loro esibizione è sembrata un soft porno dei Flintstones. Ottima padronanza vocale dei due, ma fuori da X Factor avranno vita breve.

Gabriele Esposito 5/6

Fedez è molto legato al brano “Growing Up” di Macklemore e lo consegna nelle mani del suo giovane concorrente. Ecco, diciamo che Gabriele lo tratta così così. Acerbo.

Andrea Radice 7

La scelta di Mara è azzeccata, “I Need a Dollar” di Aloe Blacc è un pezzo perfetto per Andrea. Aspettiamo tutti di sentirlo cantare in italiano. Osservato speciale.

