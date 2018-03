Ypsigrock 2018, confermati i The Jesus And Mary Chain

I The Jesus And Mary Chain sono la conferma più importante diffusa oggi dall’Ypsigrock, uno dei festival più importanti del Sud Italia. Come per le altre edizioni, la rassegna si terrà a Castelbuono (PA) dal 9 al 12 agosto. Il gruppo britannico, costretto a cancellare i concerti dell’estate 2017 a causa di “sopraggiunte circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà del promoter e della band”, si aggiungono agli altri due show italiani in programma a Genova e Roma il maggio prossimo.

Con la conferma dei The Jesus And Mary Chain, gli organizzatori del festival siciliano hanno anche reso noti i nomi di altri artisti: la norvegese Aurora, gli statunitensi …And You Will Know Us by the Trail of Dead, i francesi Her e i nordirlandesi Girls Names.

Di seguito la lineup aggiornata ad oggi:

Ypsigrock 2018

The Jesus And Mary Chain / The Horrors / AURORA / The Radio Dept. / …And You Will Know Us By The Trail Of Dead / Youngr / Her / Blue Hawaii / Girls Names / shame

