YVES JARVIS annuncia il nuovo album SUNDRY ROCK SONG STOCK in uscita il 25 settembre su ANTI

Yves Jarvis, eclettico artista originario di Montreal, ha annunciato il suo terzo album in questi giorni, intitolato Sundry Rock Song Stock. L’album uscirà in digitale il 25 settembre e in vinile il 13 novembre. Il video è stato girato al Tree Museum di Gravenhurst, Ontario.

Parlando del significato della traccia, Jarvis afferma:

“Che cosa significa guadagnare una fortuna? Ho demonizzato persone che non possono entrare in empatia e non possono ricambiare, perché è così che ci si sente. Sto solo recitando un ruolo lì. Dall’altro lato, tutti si stanno crogiolando per oggetti di scena, anche quelli buoni. Questo mi fa schifo, ma non voglio criticarlo nel mondo reale. Voglio solo criticarlo in una canzone. Vedo la gente che va avanti e indietro a discutere e mi sembra un incubo. Devi ascoltare la mia musica se vuoi sapere cosa penso di tutto.”

Su Sundry Rock Song Stock, Yves Jarvis continua a perfezionare il suo approccio creativo al centro del suo essere, in cui musica e vita si intrecciano in modo armonioso. Il suo ultimo album fonde elementi di genere in una relazione simbiotica in cui folk malinconico, R&B tenero, prog pastorale e musique concrète; esperimenti si alimentano l’un l’altro per far crescere nuove forme lussureggianti. Sebbene mantenga un’aria di mistero con i suoi testi, le parole sussurrate di Jarvis possono essere interpretate come profondamente personali e motivate politicamente in modi che non avevamo mai sentito prima.

Fin dalle sue prime registrazioni domestiche, Jarvis ha assunto un atteggiamento ispirato al Sun Ra con le finestre spalancate in modo che ogni suono che filtra nelle sue canzoni ne diventi parte. Tuttavia, ha anche affrontato questo album con un nuovo senso di intenzione, attingendo ai metodi meticolosi dei gruppi rock progressivi King Crimson e Yes, le cui composizioni epiche evocano i vasti paesaggi della campagna britannica.

“La loro musica non è in realtà il songwriting. Sono motivi e vignette ciclistici. Ci penso come una stanza in cui puoi entrare e poi uscire.”

Riprendendo la pratica della teoria del colore che ha rappresentato il suo album del 2017 Good Will Come To You (ottimismo giallo mattutino) e The Same But By Different Means del 2019 (contemplazione blu notte), Sundry Rock Song Stock è infuso dallo stato naturale di verde. Come spiega Jarvis, è il colore che più si collega alla sua personalità, spostandosi oltre un’attrazione estetica in sentimenti di natura selvaggia, energia sconfinata e una striscia anti-stabilimento che permea i suoi 23 anni sul pianeta.

“Ho sperimentato una svolta musicale con quel suono brillante e facile dei miei ultimi due album. Mi sentivo bene a fare così in quel momento, ma contrasta la mia essenza. Le persone pensano che io sia calmo, ma io non sono molto calmo. Questo album mi è riunito eccezionalmente facile in reazione a quella merda notturna. Questo verde è incarnato. Questo album è essenziale.”

YVES JARVIS

Pre-Order ‘Sundry Rock Song Stock’

1. Epitome

2. In Every Mountain

3. For Props

4. Ambrosia

5. Emerald

6. Victim

7. Semula

8. Notch In Your Belt

9. Emblem

10. Fact Almighty

