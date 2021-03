Festival di Sanremo 2021, chi vuole scommettere sul podio?

Mancano una manciata di ore all’inizio di Sanremo e gli appassionati sono pronti a proporre la loro idea del podio, ma c’è una classifica che ci permette di scommettere in maniera reale e tangibile con tanto di quote e percentuali. Sto parlando della classifica di Sisal Matchpoint che il 27 febbraio ha svelato il suo pronostico indicando i favoriti: Colapesce e Dimartino a seguire Maneskin, Fedez & Michielin e Willie Peyote. Praticamente si punta tutto sull’indie di nuova generazione.

Se davvero vincessero Colapesce e Dimartino sarebbe già un successo dal punto di vista musicale visto il calibro dei cantautori, ma sarà davvero così? Siamo in una situazione paradossale, la pandemia ci tiene in casa e molti giovani saranno chiusi in casa a guardare la kermesse che vede moltissimi dei loro cantanti preferiti in gara, e questi giovanissimi avranno accesso al televoto, credo che potrebbero cambiare le carte in tavola. Sul palco saliranno Coma Cose, Madame, Aiello, Irama, Ghemon, Fasman etc. Vero è che per la maggior parte dei fruitori televisivi di Sanremo questi nomi sono quasi sconosciuti, l’età media di chi guarda la gara è sempre stata altina, ma chi saranno gli spettatori votanti del Sanremo della pandemia? Ci sarà una svolta e i veri big si troveranno tagliati fuori?

Non ho ancora capito se avere Orietta Berti e Ghemon sullo stesso palco mi fa inorridire o sorridere, Sisal mette la signora Berti all’ultimo posto e visti i presupposti potrebbe essere un risultato veritiero; sul fondo della classifica troviamo anche gli Extraliscio con Davide Toffolo e Random ma anche lui ha un bel seguito di giovanissimi che lo amano molto. A metà di questa lista ci sono i veri big, gli artisti che da sempre abbiamo imparato a vedere sul palco: Noemi (forse un pochino troppo verso il fondo), Arisa, Malika Ayane, Renga, Ermal Meta e molti altri che sono pilastri della musica italiana, abituati a stare su questo palco.

Non ci sarà il pubblico e questo porterà, secondo me, i telespettatori a votare in base ai loro gusti, preferenze e simpatie senza essere condizionati dagli applausi e dal gradimento della sala.

Il mio podio ideale vedrebbe (in ordine sparso, senza preferenze di primo secondo e terzo ) :Ermal Meta, Fulminacci e Max Gazzè ma temo che saranno tutti un tantino lontano dal vertice. Avrei voluto vedere Davide Shorty nei big e non nelle nuove proposte e questo mi impedisce di metterlo in cima alla mia utopica classifica. Nei giovani voterei mille volte Shorty, ma non sono male Wrongonyou e Dellai. Temo che questa corrente indie la faccia da padrone su tutti i fronti e rende noiosi e simili tutti i brani. Non ci trovo nulla di creativo, mi perdo tra le armonie e le melodie che, se ascoltate distrattamente, potrebbero essere un’unica lunghissima canzone. L’unica certezza è che, quest’anno, Sanremo propone il panorama musicale italiano a 360°, i cantanti (scusate se per alcuni faccio davvero fatica ad usare la parola artisti) sono quelli che maggiormente passano le radio e sono anche lo specchio di quello che ascoltano le nuove generazioni.

Provo a fare un azzardo: primi Fedez & Michielin, secondi i Maneskin, per il terzo lascio aperte le scommesse, io ci metterei Fulminacci perché se lo merita. Chi vuole scommettere davvero, invece, deve cliccare su https://www.sisal.it/ e buona fortuna!

SANREMO 2021 – Categoria Big

Classifica Sisal Matchpoint

Colapesce e Dimartino 5

Maneskin 6

Francesca Michielin & Fedez 7.50

Willie Peyote 7.50

La Rappresentante di Lista 9

Madame 9

Bugo 12

Coma Cose 12

Aiello 16

Ermal Meta 16

Irama 16

Lo Stato Sociale 16

Max Gazzè 16

Annalisa 20

Arisa 20

Fulminacci 20

Gaia 20

Malika Ayane 20

Fasma 33

Francesco Renga 33

Ghemon 33

Gio Evan 33

Noemi 33

Extraliscio e Davide Toffolo 50

Random 50

Orietta Berti 66

