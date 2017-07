Gli Alestorm ci hanno fin da sempre abituati a un metal demenziale e allegro, dal sound ben costruito. Con “No Grave but the Sea” si conferma quanto prodotto finora dalla folle band capitanata da Christopher Bowes, frontman e unico superstite della ciurma originale.

L’album è molto ben curato, vario e colmo di passaggi orchestrali, assoli di fisarmonica e cori ben strutturati; il tutto definisce ancora una volta un metal ricco di folk, deciso e divertente.

L’apertura, affidata alla title track, è abbastanza aggressiva, a cui seguono canzoni dal sound più “leggero”, come “Fucked with an Anchor” e “Mexico”. I brani si susseguono mantenendo inalterato il profilo demenziale, sciorinando sonorità uniche nel loro genere, in grado di catturare l’ascoltatore. Si potrebbe incorrere nell’errore di sottovalutare questa band a causa del profilo comico ostentato, eppure la qualità, già offerta nei precedenti lavori, persiste anche in questo “No Grave but the Sea”.

Un ritorno a ritmi più intensi si può trovare in “Treasure Island” e “Pegleg Potion”, mentre in “Alestorm” si riscontra una insolita voce in growl accennato, contrapposta a quella di Bowes: una bella traccia che descrive il piglio esilarante e i ritmi arrembanti tipici dei Nostri. “To the End of the World” esprime in pieno lo spirito piratesco, attraverso cori più rabbiosi e un incipit che ricorda in parte le sonorità dei primi due album prodotti.

A dispetto dei reiterati avvicendamenti, il lavoro prodotto fino a oggi presenta una certa continuità stilistica e, seppur questa quinta release mostri forse una cattiveria meno marcata, essa risulta ugualmente gradevole: i brani offrono una buona varietà e un’ottima costruzione, che permettono al disco di scorrere fluentemente. Già all’epoca di “Captain Morgan’s Revenge” l’impatto musicale fornito dal gruppo lasciava felicemente interdetti, e “No Grave but the Sea” non è da meno: mantiene vive le atmosfere piratesche tipiche degli Alestorm, accompagnandole come sempre con il piglio ironico e demenziale che li contraddistingue.

In definitiva un bell’album, che, lo ribadiamo, può mostrare una minor cattiveria rispetto alle precedenti opere, eppure mantiene un ritmo coinvolgente, esaltando le linee ironiche che hanno contribuito a rendere unica questa band.

