Walk the Sky, il potenziale espresso a metà degli Alter Bridge

Sia chiaro, a me la zuppa piace. E’ uno dei miei piatti preferiti. Può capitare quella volta che viene un po’ scotta o bruciata, che manchi un po’ di sale o che sia meno densa del solito. La mangio lo stesso e soprattutto non capiterà mai di sentirmi dire ‘la zuppa mi fa schifo’. Così non mi sentirete mai dire che un disco degli Alter Bridge non mi piace. Metterò semplicemente “Walk the Sky” nel posto che merita all’interno della loro discografia. Ora possiamo iniziare a valutare questo pretenziosissimo esperimento musicale che esperimento non è, lasciando che l’ambizione affoghi in una patologia di sovraproduzione che soffoca le buone idee e ne evidenza impietosamente i punti deboli, lasciandolo in quel limbo di incompiuta metà strada che esiste tra quello che dovrebbe essere e quello che invece è, tra avventura e normalità, tra il salto nel vuoto e la confortevole zona del consueto.

“Walk the Sky” è il sesto album della band fortemente voluta da Mark Tremonti, il suo modo di dire al mondo che lui la musica la ama davvero e non la usa solamente per fare soldi. Non fa in pratica come il suo ex compagno di band nei Creed, Scott Stapp. Gli Alter Bridge devono sì essere là dove tutti guardano e dove tutti passano prima o poi, nelle zone alte degli ascolti Spotify e nelle mega radio degli States dove per andare da un posto all’altro ci metti come minimo dieci ore e non puoi permetterti di passare i Ramones due volte all’ora. E’ anche un modo per comunicare con i fan una certa idea di musica, condividere sulla pelle la propria passione. Questo si può fare in maniera onesta solo vivendo in tour, e progredendo nel proprio percorso musicale con coerenza e indipendenza.

Ragazzi, qui navighiamo nel solito lago ghiacciato ma con almeno dieci gradi sopra le medie stagionali, quindi occhio. Accondiscendere i fan che sono notoriamente ancorati alla loro comfort zone o seguire il proprio istinto di artista e di musicista? Nessun musicista, nemmeno il sopracitato Scott Stapp, è felice a suonare per decenni la stessa cosa. La realizzazione del proprio essere e della propria arte sta nel cambiare, nel progredire secondo una propria idea intima, e quasi mai coinciderà con la vostra o con quella della maggior parte dei fan. Essere coerenti quindi significa scontentare una grossa fetta di seguaci, in favore invece di quelli che si lamenterebbero nel caso contrario.

Il momento in cui gli Alter Bridge hanno accontentato entrambe le fazioni c’è stato, ed è passato, ed è coinciso con l’uscita di “Fortress“. Quell’album forse ci aveva un po’ ingannato, lasciandoci presagire un futuro di evoluzioni musicali continue e talmente illuminanti da accontentare tutti: quelli che sono rimasti sconvolti dalla potenza e dalla spudorata immediatezza di “One Day Remains“, tutti ma proprio tutti senza riserve che hanno amato quello che ad oggi è ancora considerato il loro capolavoro “Blackbird” (e ahimè, quasi sicuramente così rimarrà nei secoli dei secoli amen) e anche quelli che sono rimasti mezzo rincoglioniti dal numero esorbitante di singoloni o potenzialmente tali di “ABIII“. Già “The Last Hero” è stata una bella botta in faccia, pur trattandosi di zuppa è rimasta un po’ indigesta a molti. Per tanti altri solo un semplice riempitivo di stomaco. Tutti i peggiori difetti dei nuovi Alter Bridge si sono palesati tutti in una volta. L’esigenza quasi patologica di sciorinare un pezzo da radio, insieme a quella altrettanto compulsiva di dare il messaggio di un’evoluzione tecnica che se non è associata ad un fulcro creativo puro diventa esercizio di stile se va bene, cacofonia quando gira storta.

Oltre a questo c’è il discorso del produttore. In certi casi è ininfluente, molte volte diventa un membro aggiunto della band dando un apporto sostanziale e storico ad un lavoro. Negli episodi più eclatanti diventa un vero Cicerone capace di dare una svolta alle carriere delle band con cui lavorano. Negli Alter Bridge, più la loro evoluzione progredisce e più si nota che il loro produttore non è stato capace di stare al passo. Ora, non so che santi in paradiso abbia questo Michael ‘Elvis’ Baskette ma è chiaro un po’ a tutti che non sia adatto all’ambizione di Tremonti e soci. E gli fa fare figuracce, come nel caso di questo “Walk the Sky”. Dio solo sa quanto un produttore più estroso sarebbe stato in grado di tappare dei buchi di idee inventandosi nuove strade davanti al mixer in studio oppure in sala prove stimolando i musicisti e dando nuovi percorsi sonori e nuovi sbocchi. Non lo sapremo mai. Fatto sta che in tantissimi episodi di questo ultimo lavoro si percepisce chiara una confusione generale sia negli intenti che nella composizione in aggiunta alla resa del mixing.

I casi più problematici sono, e non a caso, quelli più coraggiosi. La ‘Tremonti Project’ song “Forever Falling”, con uno dei riff più violenti dell’intera discografia, una bella melodia nel ritornello ma una confusione inaccettabile nei suoni del verso e alcune scelte nel cantato di Mark francamente poco estetiche che danno una sensazione di poco curato, approssimato. Sensazione che tornerà spesso durante l’ascolto. Così anche “Clear Horizon” e “Native Son”. E sono tutti pezzi che lasciano intravedere un potenziale altissimo, la qual cosa fa un po’ incazzare. Nessun problema, perché se siete incazzati e avete bisogno al contempo di una melodia armoniosa che vi coccoli i nervi, ecco la maggior parte delle canzoni a fare il caso vostro. “Take the Crown” ne è l’esponente più accreditato, con il suo riff roccioso alternato ad un ritornello maledettamente catchy. “Gospeed” sta lì a rimarcare il fatto che un minimo di immediatezza in più non guasta. “In the Deep”, stessa struttura cattiva ma dal lato dolce, dolcezza che perde totalmente gli argini in “The Bitter End” e “Tear Us Apart”, così che anche gli animi più dolci che hanno avuto il loro momento di gloria con “ABIII” ne possano uscire appagati.

Ho lasciato per ultimo il sapore agrodolce degli episodi migliori, che tra i ben cinque singoli usciti pre-release vede senza dubbio “Pay No Mind”, che ha fatto presagire un cambio netto di rotta con l’introduzione addirittura della tastiera che si è rivelato poi un vicolo cieco. Mi sono esaltato anche ad ascoltare la quasi title track “Walking On the Sky” e la sua melodia puramente alternative vecchio stampo, campo dove sono ancora tra i migliori esecutori come dimostrano anche con “Dying Light”. “Indoctrination” è probabilmente la canzone meglio riuscita, cupa potente e melodica nei punti giusti. Piccola nota personale, “One Life”, l’intro da un minuto e mezzo dove Myles Kennedy è assoluto protagonista, è la cosa più vicina ai The Mayfield Four che abbia sentito in tutta la loro discografia, un sound che ho amato e ho cercato da quasi vent’anni da quando sono usciti quei due fantastici album e che non ho ritrovato nemmeno nel disco solista del cantante, “Year Of The Tiger”. Come? Non sapete chi sono i The Mayfield Four? Male.

Uno dei problemi relativi alla band è una sovraesposizione dei loro ingredienti principali. Dopo molti album degli Alter Bridge, dei Tremonti Project, di Slash con i The Conspirators, non ci stupiamo più. Non siamo più a bocca aperta per la voce di Myles Kennedy o per un assolo di Mark Tremonti. Molte cose quindi le diamo per scontate scordandoci per un momento che sono eccezionali, ben oltre la performance media rock. Pretendiamo tantissimo, e i ragazzi ce la mettono tutta. A tal proposito, vogliamo parlare dell’evoluzione costante che hanno avuto in questi anni Scott Phillips e Brian Marshall? In “Walk the Sky” sono mostruosi, l’unico elemento veramente convincente e senza riserve.

L’album degli Alter Bridge è migliore del precedente “The Last Hero” ma ha troppi difetti per essere considerato uno dei loro lavori di punta. Questi difetti però non sono in quantità tale da pregiudicare quel piacere all’ascolto che i ragazzi ci hanno sempre garantito, e con più di qualche momento di esaltazione pura. La zuppa è ancora buona, state tranquilli. Peccato per chi li gestisce, che da qualche anno più che fare gli interessi della band pare remargli contro, una situazione che sembra aver minato la coesione interna della band, quello che un tempo era il vero punto di forza. Più della tecnica, più dell’ispirazione. Ragazzi, se quello è perduto, gli Alter Bridge sono perduti.

