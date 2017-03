È un’autentica mazzata di potenza il nuovo live album + DVD degli Arch Enemy “As the Stages Burn!”, la cui uscita è prevista per il 31 marzo; si tratta della registrazione del concerto al Wacken 2016, durante il quale la band scandinava ha elargito una performance strepitosa.

Chi ha presenziato all’evento dello scorso agosto era già al corrente che in questa occasione sarebbe stato registrato il live, pertanto l’attenzione ad ogni piccolo dettaglio è stata posta con cura certosina. Il risultato è un’esecuzione musicale di livello superiore sotto ogni aspetto.

La voce brutale di Alissa White-Gluz si scatena rabbiosa durante tutto lo show, incendiando il pubblico insieme ad Amott & co, autori di una prestazione di grandissima caratura. L’audio è pulitissimo e il sound strutturato con la medesima perizia di uno studio album: ogni strumento si percepisce con chiarezza durante lo svolgimento dell’intero live.

La setlist offre spazio a brani presi da vari LP: “Khaos Legions” apre con l’intro “Khaos Overture” e “Yesterday is Dead and Gone”, preludio di una serata memorabile. Seguono “War Eternal” e “Ravenous”, splendide nella versione live, in cui la band esprime la propria potenza ai massimi livelli. Lo show si sviluppa in un crescendo adrenalinico, fluido ed estremamente coinvolgente: più di un’ora di metal live di grandissima fattura. I brani sono noti, eppure assumono un tono nuovo, impreziosito dalla passione che solo un’esibizione dal vivo può trasmettere.

Quando si realizza un album live, il rischio maggiore è quello di produrre qualcosa qualitativamente inferiore alle versioni studio, inficiato da fattori ambientali. Non è assolutamente il caso di “As the Stages Burn!”, opera che offre l’opportunità rara di rivivere le potenti emozioni offerte da questo grandissimo evento, nonché di trasmettere ciò anche a chi non ha mai avuto la fortuna di presenziare allo spettacolo degli Arch Enemy.

Abbiamo menzionato il DVD contenente il concerto in formato video, una preziosa aggiunta all’audio del CD: scenografia suggestiva, curata nei dettagli, fiamme e luci perfettamente studiate. È una cornice splendida per un’esibizione spettacolare, in cui Alissa White-Gluz tiene il palco con personalità dirompente, aizzando il pubblico con la sua ruggente voce e scuotendo la chioma blu senza requie. Il prodotto video è dunque un altro gioiello aggiunto a questo “pack”, un vero e proprio documento live da rivedere e riascoltare più volte. Ottima la regia, che ha reso l’intero prodotto un autentico film musicale dalla godibilità elevatissima.

Per gli amanti dell’alta definizione sarà disponibile anche il cofanetto deluxe, che include la versione blu-ray del video concerto; un formato con vinili in edizioni limitate sarà inoltre rilasciato per accontentare gli appassionati del 33 giri.

“As the Stages Burn!” porta nelle case il Wacken 2016 degli Arch Enemy, un autentico “live home edition” che farà tremare le pareti.

