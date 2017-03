“Carpe Noctum” è il secondo live ufficiale per i thrasher americani Armored Saint, che per celebrare il tour a supporto del fortunato “Win Hands Down” del 2015, hanno deciso di pubblicare le registrazioni estratte dagli show tedeschi di Wacken e Ashaffenburg.

La qualità dei brani, sia di vecchia data che recenti, è nota a chi segue i Saint, così come è noto che John Bush è da sempre un animale da palco ed un cantante eccellente. Il resto della band non è da meno, e la prestazione onstage della macchina Armored Saint è eccelsa.

I brani splendono di nuova vitalità, la precisione dei musicisti rende giustizia ad ogni pezzo, e la carica della dimensione live è percepita alla perfezione in ogni traccia del disco. La produzione non eccessivamente ritoccata in studio fa si che l’esecuzione mantenga quello “sporco” tipico dell’esibizione dal vivo.

Vecchi cavalli di battaglia galoppano fianco a fianco ai brani di produzione recente, per una scaletta che farà la gioia sia dei fans di vecchia data che di quelli che hanno approcciato la band grazie alle ottime composizioni degli ultimi anni (da quando Bush ha ripreso il posto dietro al microfono dopo la parentesi Anthrax per capirci).

Se vogliamo trovare una pecca al tutto la potremmo indicare nella durata un po’ risicata: una quarantina di minuti e otto tracce; forse si poteva buttare qualche cosa in più nel dischetto, ma stiamo facendo mere questioni di lana caprina. Un disco non solo per i fan quindi, ma anche per chi volesse avvicinarsi alla band e desiderasse avere una panoramica più ampia sul lavoro svolto dai cinque di Los Angeles in questi oltre trent’anni di onorata carriera.

