Gli Art Of Anarchy non sono stati un progetto estemporaneo e lo dimostrano con l’uscita di un nuovo album, “The Madness”, seguito dell’omonimo debutto del 2015. Ci avevano lasciato con un buon sound a metà tra il metal industriale e il post grunge, dove spiccava la voce del compianto Scott Weiland che ha prestato la voce in studio ma che ha rifiutato la partecipazione al tour successivo, facendo di fatto naufragare la promozione sui palchi.

Weiland è stato sostituito da Scott Stapp, ex frontman dei Creed (ora evoluti in Alter Bridge con Myles Kennedy alla voce e Tremonti Project, con leading act di Mark Tremonti) che qui agguanta l’ennesima seconda possibilità della carriera unendosi al chitarrista Ron ‘Bumblefoot’ Thal (Guns N’ Roses, seconda generazione) e John Moyer (Disturbed).

Stapp si butta verso il destino con vigore e convinzione, i cattivi direbbero aggrappandosi con le unghie dolenti della disperazione, ma con l’indubbio risultato di aderire al progetto con tutte e due le scarpe a differenza di Scott Weiland, allora diviso tra Art Of Anarchy e il suo gruppo di accompagnamento alla carriera solista The Wildabouts. L’imprinting del gruppo rimane lo stesso e l’innesto del nuovo frontman condisce il menù di echi alternative provenienti dalla sua esperienza con i Creed, gruppo che a fine anni ’90 e inizio duemila ha venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo.

Le ballate soprattutto richiamano con spiccati deja vu il suono creediano, da “No Surrender” a “Changed Man” fino alla piacevolissima “Won’t Let You Down”.

La melodia fa da padrona a questo album alternative metal, anche negli episodi più pesanti, come la strizzata d’occhio ai Disturbed della iniziale “Echo Of a Scream”, dove pare che il cantante David Draiman abbia messo voce consigliando spunti melodici del chorus, e si sente.

Il singolo di spinta e che dà titolo all’album “The Madness” è una canzone hard rock canonica con ritornello di facile presa, vivace e potente, così come “1000 Degrees” e la immancabile canzone dai rintocchi Alice In Chansiani “Dancing With The Devil”.

“The Madness” è un album che non vi cambierà la vita, ma è divertente e soddisferà i fan dei Disturbed e i nostalgici dei Creed, un gruppo che è rimasto nel cuore di molti. Risentire Scott Stapp, dopo tutte le disavventure che ha passato, da depressioni a bancarotte e dipendenze, fa piacere e ben sperare. Dopo quello che è successo a Scott Weiland, assistere alla rinascita di una rock star e vederla uscire dal buio del tunnel sarebbe una bella storia della buona notte.

