La Scandinavia è sempre fonte costante di esponenti metal molto eterogenei e creativi. Alcuni artisti fanno della libertà espressiva un dogma granitico, spaziando senza troppe remore tra generi agli antipodi, allo scopo di attingervi spunti per produzioni sovente singolari. I Battle Beast incarnano pienamente questa attitudine, avendo dato alla luce produzioni solo parzialmente annoverabili nel genere power metal: una persistente commistione di generi ha portato a rilasciare lo scorso 17 febbraio “Bringer of Pain“, quarto volume della band fondatasi nel 2008.

L’album si snoda attraverso tredici tracce accomunate da un’energia dirompente, enfatizzata dalla potente voce di Noora Louhimo: un tuono aggressivo e versatile, in grado di virare dalla furia ferina di un acuto pieno e possente alla delicatezza di un piglio melodico, più pacato e aggraziato. L’apertura è affidata a “Straight to the Heart”, pezzo roboante caratterizzato da una sezione ritmica bella piena e chitarre ringhianti, il tutto innalzato dalla ruggente voce della Louhimo.

La title-track parte con altrettanta decisione, aprendo con un crescendo che sfocia in un ritmo frenetico costellato da cori epici, i quali ricordano vagamente lo stile degli Hammerfall. L’album si dispiega lungo le tracce mantenendo coerente un profilo aggressivo ma non brutale, come in “King for a Day”, venata da sonorità eteree conferite dalle tastiere, contrapposte all’atmosfera dura sottolineata da chitarre e voce.

Alcune tracce decisamente particolari divergono molto dalle sonorità mostrate nel resto dell’album, e possono far storcere il naso oppure rappresentare una sorta di “b-side”, un’appendice che spazia tra generi differenti: “Dancing with the Beast” e “Far from Heaven” si discostano dallo stile complessivo, mostrandosi come un intermezzo molto soft, forse poco pertinente con il trend dell’LP, ma sicuramente coraggioso e in ogni caso tutt’altro che sgradevole.

Degna di nota anche “Bastard Son of Odin”: incipit affidato a tastiere che aprono a una sezione ritmica martellante; riff di chitarre decise e veloci negli assoli, il tutto ancora una volta reso più coinvolgente dalla possente voce della Louhimo. Un brano che rimane persistente in testa e che si presta ad ascolti ripetuti. Stesso discorso per “Rock Trash”, martellante e “cattivo” al punto giusto, con un incipit decisamente hard rock, sostenuto e trascinante.

Complessivamente “Bringer of Pain” si presenta come un bel lavoro, sicuramente oggetto di critica per chi prediliga una maggior linearità nello stile; eppure quest’album si mostra accessibile a tutti, compresi neofiti del metal e chiunque non si sia finora accostato a questo mondo. Potrebbe essere un anello di congiunzione tra metal e “mondo esterno”, proprio grazie ad alcuni brani apparentemente fuori contesto. Nel suo insieme rimane presente un’anima metallara, seppur particolare, e tuttavia degna di ascolti ripetuti; tanta energia e potenza nelle tracce, ben costruite e in grado di trasmettere una bella carica, che rimane nell’ascoltatore a lungo anche dopo l’ascolto, il che non è affatto da poco.

di Matteo Manfredini

