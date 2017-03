Tornano i Darkest Hour, con “Godless Prophets & The Migrant Flora“, nono studio album realizzato grazie a una stupefacente opera di crowdfunding; una testimonianza della qualità di lavoro prodotto dalla band americana fin dal lontano 1995. Rilasciato il 10 marzo scorso, questo full length si articola su sonorità potenti e aggressive, riff martellanti e assoli frenetici. Lo stile della band, a metà strada tra il metalcore e il melodeath, si percepisce palesemente nella realizzazione di quest’opera dall’impatto immediato e sconvolgente.

L’inizio è affidato a “Knife in the Safe Room”, brutale opening che scaglia l’ascoltatore in un improvviso vortice di riff feroci e scream graffianti: due punti fermi attraverso i quali l’intero album si snoda. Il sound è ben strutturato: ogni elemento della band si inserisce perfettamente, preciso nei tempi e pulito nell’esecuzione. Atmosfere cupe e rabbiose incarnano fedelmente gli stilemi del metal scandinavo cui i Darkest Hour si accostano.

L’album si dispiega offrendo un intermezzo decisamente più soft, attraverso la lenta “Widowed”, brano strumentale che, oltre a regalare un breve attimo di quiete malinconica, esalta ulteriormente l’ambivalenza melodica e metal di questa produzione. A riportare gradualmente sulle ambientazioni più dure è “Enter Oblivion”, il cui lento incipit irrompe nello scream di John Henry, riportando l’ascoltatore a sonorità più ruvide, immerse in un’atmosfera tenebrosa e decadente.

“Timeless Numbers” offre ampio spazio a una batteria selvaggia, che percuote timpani e anima dell’ascoltatore durante quattro minuti di pura cattiveria ritmica. L’alternanza repentina di sonorità melodiche e riff brutali è costante anche in “The Last of the Monuments”, il cui ritmo prorompente si sposa con passaggi cantati in clean a intensificare il contrasto emozionale offerto dai Darkest Hour.

“In the Name of Us All” è pura cattiveria: incipit di chitarre, sezione ritmica inferocita, e scream indiavolato stritolano l’ascoltatore in una morsa di adrenalina incontenibile. Bellezza brutale che esprime tutta la prepotenza di cui ogni traccia è intrisa.

“Godless Prophets & The Migrant Flora” rappresenta un lavoro articolato, molto ben strutturato e caratterizzato da una persistente contrapposizione tra sonorità melodiche e sfumature death. Assoli frenetici e coinvolgenti costituiscono un fiore all’occhiello a tracce colme di una ferocia bestiale, eppure costruite con sapienza e cognizione. Un lavoro tecnicamente molto ben realizzato ed in grado di sconquassare l’ascoltatore in ogni singolo passaggio: 12 brani per 45 minuti di puro delirio metal e un’armonia costruita attraverso sonorità agli antipodi, eppure perfettamente miscelate in un concerto impattante sia dal punto di vista tecnico che emozionale.

Matteo Manferdini

