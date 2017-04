Dal loro ventesimo album in studio dai Deep Purple ci si aspettava molto e nulla allo stesso tempo: troppi proclami hanno anticipato questo “InFinite”, con quella “F” volutamente diversa al centro, a rimarcare che la musica non conosce tempo, ma i suoi esecutori sì, e prima o dopo devono fare i conti anche con i limiti che l’età pone all’esecuzione di brani immortali e leggendari.

I Deep Purple hanno una vita alle spalle come gruppo e sono la somma di molte vite diverse: quelle di uomini e musicisti che si sono avvicendati negli anni e hanno arricchito col loro ingrigire la storia e il mito di una delle band più longeve ed amate. Si sa da molto che il loro tour “del lungo addio” potrebbe essere l’ultimo, con l’anagrafe non si scherza, eppure questo loro nuovo lavoro non sa affatto di stantio o di dimesso: “InFinite” è un bel disco che vede ancor più la maturazione della band verso suoni progressive in cui synth e tastiere, assieme a strutture musicale più complesse in cui i ritornelli hanno perso il senso di esistere, allargando i confini e le ambizioni di una band che ancora non si sente stanca.

Tanto da farsi seguire e “bastonare” da Bob Ezrin, che in produzione ha indossato i panni di un direttore d’orchestra incazzoso e pronto al rimprovero in presa diretta. Bob ha dato al disco un’impronta precisa e solida che non lascia spazio a crepe o incertezze: certo il disco non è un capolavoro, ma ha una identità e una coesione precise che lo rendono più apprezzabile via via che lo si ascolta e riascolta.

Delle dieci tracce spiccano la travolgente “The Surprising”, con il suo dispiegarsi strumentale, il primo singolo “Time for Bedlam” e la cover in chiusura di “Roadhouse Blues”, in cui i Purple danno ennesiva prova anche della loro bravura interpretativa ed esecutiva.

Leggende, infinite.

