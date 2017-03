I Desolace attingono a piene mani ai Born of Osiris e ai Periphery prima maniera per il loro debutto, “Photosynthesis”. Quindi, progressive deathcore/metalcore suonato con cura maniacale, con una gradevole commistione di elementi sinfonici ed elettronici.

Il quintetto tedesco brilla per epicità in particolar modo nei diversi strumentali presenti in “Photosynthesis”, prove lampanti del fatto che i Nostri hanno una voglia matta di esprimersi, e sanno anche come farlo, ma non hanno ancora le idee chiare sulla direzione da prendere.

Con nove strumentali su 17 pezzi di “Photosynthesis”, passano un po’ segno, quasi a voler dire che strabordando il loro indubbio talento non può non essere notato. Di solito vale il contrario, ma essendo un’opera prima di altissima qualità, siamo disposti a perdonare pecche come questa.

