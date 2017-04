Una delle realtà hard rock scandinave più solide degli ultimi anni, gli Eclipse tornano con “Monumentum” per confermare la posizione di prestigio guadagnata dagli esordi di inizio millennio.

“Monumentum” è un disco solido, compatto, e suonato da musicisti assolutamente all’altezza della fama guadagnata. Undici brani di puro hard rock, suonato con precisione, pulito, trascinante, e caratterizzato dalla voce graffiante di Erik Martensson (anche bassista e chitarrista ritmico) e dalle parti di chitarra di Magnus Henriksson. Se state pensando che la coppia voce/chitarra, l’hard rock trascinante, e la provenienza dalla Svezia ricordino gli Europe non vi state sbagliando di molto in verità, echi dei blasonati connazionali si possono percepire qua e là nel disco. Tenete presente tuttavia che la proposta degli Eclipse risulta molto più “heavy”, e la conferma la troverete già nell’opener “Vertigo”.

I toni sono quelli per l’intera durata di un disco ottimo sotto ogni aspetto, privo di filler o cali di ispirazione. Vi troverete a cantare il ritornello di brani trascinanti come “The Downfall of Eden”, o “Born to Lead” (solo per citare due), e l’immancabile power ballad, “Hurt”, piazzata strategicamente a metà disco, colpirà sicuramente la vostra attenzione.

“Monumentum” è un lavoro di pregiata fattura, che conferma e consacra gli Eclipse allo status di band da conoscere assolutamente.

