Gli Eidola hanno un grandissimo pregio: pur essendo musicisti eclettici, raffinati e tecnicamente diverse spanne sopra molti altri, sono incredibilmente accessibili. E soprattutto, hanno talento e creatività da vendere. Infatti, nonostante sembrasse quasi impossibile replicare le fortune del precedente “Degeneraterra”, album cult sia per quanto riguarda il post-hardcore che il progressive-core, “To Speak, To Listen” presenta lo stesso gusto per la melodia (mai facilona, per carità) e per la poesia che ha caratterizzato le precedenti uscite degli Eidola.

Prendete un singolo come “Tetelestai” per esempio, e sguazzate tra le eco alla Dance Gavin Dance e Being As An Ocean, ma filtrate con una personalità e una sensibilità davvero fuori dal comune (presentare concetti filosofici in musica non è da tutti, giusto per dire). “To Speak, To Listen” è un disco che cambia pelle ad ogni ascolto, e per questo sarà molto difficile che vi annoi. Una delle uscite dell’anno (tra le tante, fidatevi) più interessanti della scena.

