Emis Killa e Jake La Furia annunciano a sorpresa un album di inediti, 17, per la prima volta insieme

“Ogni volta che ci si interroga sui migliori rapper italiani di sempre il nome di Emiliano non manca mai, incastonato nella pietra della storia già dai tempi di Tecniche Perfette e dai mixtape di Blocco Recordz” – Noisey

“Jake La Furia è la storia del rap italiano: se ci fosse una hall of fame del genere, ci entrerebbe di diritto anche nei primissimi posti” – Rockol

DISPONIBILE IN PRESAVE: https://SMI.lnk.to/malandrino

Amici e colleghi da molti anni, con oltre 20 dischi di platino all’attivo e hit che hanno segnato intere generazioni, hanno già collaborato nei brani di successo “ Di tutti i colori ”, “ Non è facile ”, “ Fuoco e Benzina ” e molti altri. Il duo rap che più ha influenzato la scena italiana è ora pronto a sorprendere il pubblico con le proprie rime in “17”, il primo album di inediti realizzato insieme.

Sono ben 3 i lustri di cammino che questi due amici di lunga data hanno percorso nel mondo dell’hip hop italiano, quando ancora era un genere di nicchia ai margini delle classifiche ufficiali, e solo ora Emis Killa e Jake La Furia decidono finalmente di collaborare anche professionalmente in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.

Emis Killa e Jake La Furia spiazzano tutti con il loro annuncio di un nuovo album insieme “ 17 ”, per la prima volta insieme a settembre. Questo loro lavoro sarà anticipato il prossimo venerdi, 24 luglio, dal primo singolo estrato, “ Malandrino ”, già disponibile in presave.

