Come un asteroide sulle vostre teste, e non sto parlando dello spot del Buondì Motta, ecco il nono appuntamento di gRAPpa.

Ensi – V – Enzino della Uannamaica, zitto zitto, è arrivato al suo quinto disco solista. Quindi, smettiamola di considerarlo sempre e comunque come un freestyler, santo cielo! Detto ciò, “V” è in linea con tutti i lavori precedenti del rapper torinese: attitudine a mille, rime potenti e beat divorati. Purtroppo, manca sempre quella hit che gli permetterebbe di inserirsi a pieno regime nella top 5 dei migliori rapper del nostro paese.

Dark Polo Gang – Twins – Senza ombra di dubbio uno dei dischi più freschi di questo 2017. Vanno presi così come sono, senza farsi troppe domande. Spudorati e senza vergogna, Tony Effe e Wayne, insieme agli altri due membri del gruppo presenti solo come featuring, fotografano l’universo giovanile al meglio. E chi se ne frega se parlano solamente di soldi, donne e bella vita. Lo fanno con stile e a noi va bene così. “Twins” è un album perfetto da ascoltare in macchina con gli amici prima di andarsi a distruggere in discoteca.

Maruego – Tra Zenith e Nadir – Poteva essere la “next big thing” del rap italiano, ma si è perso per strada. Il suo nuovo disco doveva essere quello del rilancio ma, purtroppo, Maruego non è riuscito nell’impresa di salvare una carriera che sembra essersi fermata al nastro di partenza. Per carità, qualche brano buono c’è ma sono lontani i picchi raggiunti con “Cioccolata”. Rimandato al prossimo album se mai ci sarà.

Izi – Pizzicato – Uno dei giovani rapper più interessanti del panorama italico è arrivato al secondo disco quasi in silenzio. Dopo l’esperienza come attore nel film Zeta e un primo album pubblicato in fretta e furia, Izi ha potuto esprimere tutto il suo potenziale all’interno di “Pizzicato”. Non chiamatelo trapper, perché lui si sente un artista a 360 gradi. Forse un po’ presuntuoso certo, ma i brani sono dalla sua e quindi dobbiamo dargliene atto. Bella sorpresa.

