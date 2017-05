Che questa ragazzina fosse una predestinata, ce ne eravamo accorti alla prima esibizione. Perché il talento, alla fine, si riconosce fin da subito. È questione di cuore, più che d’orecchio. La vera difficoltà, però, sta nel mantenere le aspettative alle stelle. E la giovanissima cantante romana ci è riuscita in parte.

“Federica” è il primo lavoro discografico di Federica Carta, diciotto anni all’anagrafe e un futuro limpidissimo davanti a sé. La scuola di Amici le ha permesso di coltivare un sogno, e come ogni lieto fine è arrivato il suo primissimo album. Nove tracce con firma Universal, compreso un brano in inglese dal titolo “People talk to me”. Ci sono Roberto Casalino, Federica Abate, Federica Camba e Daniele Coro tra i nomi protagonisti dei testi, oltre ad Elisa e suo marito Andrea Rigonat, produttore.

Un disco su due livelli distanti tra loro. Il primo, molto più alto per intimità, potenza vocale e sintonia tra testo e melodia. E un secondo, decisamente “standard” che non brilla più del normale. In poche parole, nulla di straordinario.

Il punto di forza dell’intero album sono i due singoli “Attraversando gli anni” e “Ti avrei voluto dire”. Senza voler forzare troppo i paragoni, penso che non ci siano grandi differenze tra questi due brani e quelli delle “prime” Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Un gradino leggermente più basso, volendo essere precisi, ma tenuti insieme dalla stessa caratura sia artistica – se così si può definire, nonostante la giovanissima età – che musicale.

Tra i due pezzi, “Ti avrei voluto dire” è quello che arriva prima. In maniera diretta, senza filtri né interpretazioni. Rimorsi e parole non dette, tenuti insieme da un ritmo che si fa più particolare ed incessante con il passare dei secondi, giocando con il ritornello. “Attraversando gli anni” invece merita un’attenzione in più. Servono gli occhi chiusi per fare i conti con il tempo e quello che ha da dirci. Leggermente più intimo, che rispetta a pieno la cantante.

“Dopotutto” invece incarna il brano più radiofonico del disco, in cui Federica gioca anche con la sua voce variando di tonalità in sincronia con la base. Terzo miglior pezzo per me, con un distacco minimo rispetto ai primi.

È abissale invece il gap con il resto delle canzoni, troppo piatte e incapaci di “arrivare” se non dopo numerosi ascolti. Manca il giusto peso per dei brani che hanno forse nel titolo il loro punto di forza, proiettando in alto le aspettative che però non verranno rispettate. Due pianeti distanti per questo primo viaggio di Federica Carta. Speriamo continui il suo viaggio sull’orbita giusta.

