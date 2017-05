L’esordio dei giovani francesi è materiale per amanti di death metal tecnico alla Obscura (il riff iniziale di “Scar Legacy of Hatred” sembra un tributo a “Centric Flow”!) e che non disdegnano influenze di Gojira e Betraying The Martyrs. La doppietta “Parricidal Ghosts” / “Venomous Coils Of a Holy Fallacy” potrebbe chiarirvi istantaneamente le idee su ciò di cui sono capaci i Fractal Universe.

Blast beat e strutture contorte si uniscono a stacchi maggiormente riflessivi e atmosferici, spesso all’interno di un unico pezzo (cfr. “A Name to Deny”), senza dimenticarci di citazioni puramente classic metal come in “Decline” (prima del delirio post minuto 1:45) e schizzi fusion nella conclusiva ed eccellente titletrack.

Senza dubbio uno degli album maggiormente interessanti di questa prima metà d’anno.

