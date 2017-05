Esce il primo disco di Ghali. E tu esulti come dopo il gol di Grosso al Mondiale del 2006, perché questo progetto lo attendevi da tempo, un po’ come Penelope aspettava Ulisse. Anche il viaggio di Ghali è stato per certi versi tortuoso. Il rapper tunisino si è dovuto scontrare con il pregiudizio e le critiche furibonde dei puristi del rap che non gli hanno mai perdonato la parentesi sfortunata della Troupe D’Elite.

Lasciata alle spalle l’avventura con il gruppo, e salutata non troppo allegramente l’etichetta Tanta Roba, Ghali si è messo in proprio deciso come non mai a prendersi la sua rivincita.

Nasce quindi la label indipendente Sto Records e si iniziano a mettere i primi mattoncini caricando pezzi su YouTube, con una cadenza studiata nei minimi termini. Ai brani vengono cuciti su misura dei video che diventano il giusto traino per le liriche del rapper. L’hype aumenta e la gente è impaziente. In Italia la trap dilaga e tutti beneficiano del successo di Ghali. Arrivano le radio. Albertino va completamente fuori di testa per lui e inizia a passargli i pezzi nei pomeriggi di Radio Deejay. Arriva, con i suoi tempi, la televisione. Nicola Savino, uno sempre attento alle novità, non se lo lascia sfuggire e lo invita a Quelli che il calcio. La curiosità è alle stelle. Intanto qualche brano sbarcato su Spotify, come “Ninna Nanna” e “Pizza Kebab“, raggiunge le prime posizioni delle classifiche d’ascolto. Ed ecco i primi riconoscimenti. Il contatore delle visite impazzisce a tenere il ritmo forsennato dei fan di Ghali che, senza sosta, si nutrono come una droga dei racconti visionari del loro nuovo rapper preferito. Il bisogno di avere costantemente musica di Ghali aumenta. Le piccole dosi non bastano più, serve un disco. Serve una data, che viene fissata per il 26 maggio.

Allora tu inizi a non pensare altro, a che vestito mettere per l’occasione perché non puoi arrivare impreparato. Ogni cosa deve essere al proprio posto. Quel giorno poi arriva, metti play e preghi che le pubblicità di Spotify non ti rovinino il viaggio. Chi nasce povero poi un giorno diventa ricco dice Ghali, quel giorno per me non è ancora arrivato e quindi è una continua lotta con la pubblicità.

La prima traccia di “Album” è “Ninna Nanna”. Un bel brano potente, uscito tempo fa, che conosco già. Decido allora di saltarlo e andare avanti. Ecco “Ricchi dentro”, il viaggio vero e proprio ha inizio qui. Da questo momento in avanti, però, entra in me uno strano senso di malinconia. L’euforia si spegne in un attimo. Mi capita spesso di attendere un evento in modo spasmodico e non pensare ad altro per giorni, a volte mesi. Una volta arrivato alla festa però, entra in me un sorta di angoscia che nemmeno quattro vodka lemon riescono a portare via completamente. Tutti si divertono, ridono e ballano, ma tu sei lì che ti chiedi perché non ti stia divertendo e in cuor tuo speri di trovare qualcuno messo come te, ma non lo trovi. La sofferenza provata è chiara, ma è di una natura incomprensibile che non riesci a spiegare a nessuno. Non so se a voi sia mai capitato, però questa stessa sensazione l’ho provata anche ascoltando il nuovo disco di Ghali.

Durante i circa 40 minuti necessari all’ascolto, inizi a renderti conto che tutti gli estratti disponibili su YouTube sono meglio dei brani presenti nel disco. Certo, il tappeto sonoro creato per l’occasione da Charlie Charles è discreto, ma il rapper è banale. Non ci meritiamo questa banalità, nemmeno i quindicenni se la meritano. Loro hanno già Benji e Fede.

Lo so cosa state pensando, i testi di Ghali sono sempre stati così. Ed è vero. Però, fino a quando senti un singolo al mese te la fai anche andare bene questa pochezza, ma ascoltare dodici tracce vuote di fila diventa, alla lunga, uno strazio.

È non è un fatto di genere musicale, perché “Album” è un disco pop a tutti gli effetti. Ripeto, non è questo il problema. Siamo nel 2017, chissenefrega delle etichette. Per quanto mi riguarda, si è perso troppo tempo a creare hype con manovre di marketing, riuscite per carità, che hanno tolto spazio alla cura qualitativa di “Album”. Per di più manca la fame, la cazzimma da disco d’esordio. Questo è il tema.

Che poi uno, a causa dell’eccessiva aspettativa, si impegna a riascoltarlo questo benedetto “Album”. Perché non può essere davvero così brutto. “Milano”, che riprende soltanto nel ritornello un suo vecchio pezzo uscito due anni fa, è probabilmente il brano migliore del lotto, ma comunque non basta. “Oggi no”, posto in chiusura, sembra una canzone presa in prestito da “Sig. Brainwash – L’arte di accontentare” di Fedez, più che di un disco del primo Jovanotti a cui molti lo stanno paragonando forzatamente in questi giorni. Ghali nel 2011 faceva le doppie a Fedez, e oggi si ritrova a emularne le gesta.

