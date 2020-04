Giovanni Truppi torna sulle scene con un EP dal titolo “5”, come le tracce che lo compongono. Cinque canzoni d’amore e prestigiosi duetti. Breve ma di un’intensità che ha il potere di rapire l’ascoltatore grazie alle innumerevoli sfumature delle voci che lo compongono.

Da “Poesia e civiltà” sono tratte le tre nuove versioni di “Mia”, “Conoscersi in una situazione di difficoltà” e “Due segreti”. Anche la musica viene completamente riarrangiata e conferisce ai pezzi una diversa sfumatura rispetto agli originali. In “5” si concentra il miglior cantautorato italiano della scena pop- indie attuale.

“Mia” è cantata insieme a Calcutta, che con la sua voce inconfondibile, si mischia a quella di Truppi regalando al brano nuovi respiri e colori. “Conoscersi in una situazione di difficoltà” in duetto con Niccolò Fabi è davvero portentosa. La voce delicata di Fabi che apre il ritornello e canta una strofa,si scontra con quella scura di Truppi, e quello che riescono a creare è pura magia travolgendo l’ascoltatore.

Altro bellissimo duetto è “Due segreti”, dove la voce di Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista) si amalgama a quella di Truppi anche qui con poderosa efficacia. Gli inediti non sono affatto da meno: “Procreare” è cantata con Dario Brunori e sembra scritta proprio per lui. Tonalità similari danno alla canzone quello spirito di unione che poi non è altro che il concept dell’EP.

Si conclude con “Il tuo numero di telefono”, l’unica canzone dove troviamo un Giovanni solista, un inno alla persona amata, come fosse una dea da adorare, ma con un testo più semplice e più diretto. Ottimo il lavoro di Truppi, che dopo “Poesia e Civiltà” continua a regalarci perle meravigliose.

