Glen Hansard, il cantautore irlandese gentile e delicato continua a nuotare nel mare di squali del mercato musicale tenendosi sempre a profondità di sicurezza, senza mai esplodere, definirsi. Siamo onesti, qui in Italia senza Eddie Vedder non sapremmo nemmeno chi sia se non in rare eccezioni.

Eppure Glen è un tipo che è stato capace di vincere un Oscar per la canzone “Falling Slowly” nel film “Once” del 2006 dove pure ha recitato. È apparso nel film cult “The Committments”. Attorno alla sua travagliata carriera musicale orbitano più storie una più affascinante dell’altra, dal suicidio in diretta durante una sua esibizione che lo ha sconvolto a tal punto da voler smettere con lo spettacolo e richiamato alle armi da un accorato appello artistico di Eddie Vedder che diventerà suo amico e partner di concerti per tutto il mondo. Si dice che Jeff Buckley fosse stato un suo roadie. Insomma Hansard è un caso di contrasto poetico tra un fuoco espressivo inestinguibile e una zavorra caratteriale importante, una timidezza che però definisce il suo stile schivo che impreziosisce il suo folk cantautoriale.

“Between Two Shores” è il suo nuovo album e già il titolo presenta una sensazione che accomuna artista e seguaci ascoltatori, quella di trovarsi in una risacca tra due onde, una passata e una presagita con positività e ottimismo. La visibilità che Glen ha ottenuto la scorsa estate portata dal tour con Eddie Vedder difficilmente si ripresenterà in futuro. È il momento di buttare fuori quello che ha nello stomaco, con decisione, senza però snaturare quello che lo ha portato ad avere così tanta stima da colleghi e addetti ai lavori.

La sensazione è che qualora un artista come Glenn Hansard esplodesse in platee ci sarebbe qualcosa che non va, a livello di equilibri musicali cosmici. Per cui, questo “Between Two Shores” ha il compito di remare a braccia con la pancia salda sulla tavola da surf aspettando la prossima onda.

C’è subito la sensazione di un apporto energico maggiore riversato sulla parte strumentale resa più immediata a discapito di una espressione più genuina, meno poetica nei testi. In “Roll On Snow” emerge un sano mood springsteeniano con tanto di trombe e arrangiamenti aperti e ariosi. Fiati che rimangono anche nella successiva ballata “Why Woman” dalle radici folk e blues. Struggente, sofferto in “Wreckless Heart” che quasi ricorda Ben Harper e così in “Movin’ On”.

Si avvicina a un altro faro guida come Bob Dylan in “Lucky Man” e il cantato è davvero espressivo come mai in carriera, toccando la punta massima di comunicazione attraverso la collaborazione tra parole e melodia con buon timbro e tecnica vocale. Non solo un menestrello, un paroliere, ma anche un discreto esecutore. Per questo l’album è una esperienza piena, appagante, che parte dal folk ma arriva con passo deciso al rock, come nella bellissima ballata “One Of Us Will Lose”. Si chiude con “Time Will Be The Healer” e ancora quel soul cantato in falsetto ci ricorda il miglior Ben Harper.

Glenn Hansard con “Between Two Shore” ribadisce di essere un musicista capace di regalare tantissime emozioni, ma anche di essere quel tipo di artista da cercare e trovare, che non trovi per caso. Se fai lo sforzo di seguirlo, scovarlo, farlo uscire allo scoperto, verrai ampiamente ripagato.

