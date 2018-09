L’ennesimo ritorno dei Good Charlotte ha fatto sorridere molti, e a ragione. Ma non si può non riconoscere che in “Generation Rx” i gemelli Madden si siano impegnati, con l’approccio e la produzione giusti.

Stop al pop punk (presente sotto forma di revival e filo conduttore nel precedente “Youth Authority”) e via a lyrics di un certo spessore cantate su una base alternative pop rock venata di elettronica (via già peraltro timidamente esplorata in passato) ispirata smaccatamente agli ultimi Linkin Park.

Si rimane nei confini dell’easy listening (pur con un featuring di Sam Carter degli Architects in “Leech”, che in questo frangente non aggiunge chissà quale spessore), ma considerando a chi i GC si rivolgono, va anche bene così.

Tracklist:

1. Generation Rx

2. Self Help

3. Shadowboxer

4. Actual Pain

5. Prayers

6. Cold Song

7. Leech (featuring Sam Carter)

8. Better Demons

9. California (The Way I Say I Love You)

Comments

comments