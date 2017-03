Le visioni ancestrali e oblique che già avevano infiammato il precedente (e ottimo) “Ashram Equinox” tornano dopo dopo tre anni in questo nuovo disco dei Julie’s Haircut. Le coordinate sono le stesse, detta alla Sun Ra: space is the place.

Negli otto brani pulsa la vena lisergica e visionaria, un mondo si apre all’apertura della porta di una possibile percezione psicotropa e stellare. Piano piano che il minutaggio scorre ci si sente lentamente assorbiti nel loro mondo fatto da paesaggi sonori ipnotici.

“Invocation And Ritual Dance Of My Demon Twin” è un lavoro essenziale e composto, caleodoscopico, minimale, attraversato da uno psych-pop che viaggia in un cosmo freddo tra scheletri jazzistici, chitarre kraut, distorsioni, delicatezze vocali. Sono improvvisazioni libere che poi “trovano” la forma canzone, ripetizioni estatiche e glaciali sotto il fuoco delle chitarre. Nella band di Sassuolo torna la fondatrice Laura Storchi e si aggiunge alla formazione la sassofonista Laura Agnusdei. Partiti come una garage band sono diventati una delle realtà più interessanti in Italia.

Comments

comments