Potenza e sound heavy concedono ampio spazio a tinte melodiche rock nell’ultimo lavoro dei Kobra and the Lotus: “Prevail I”, incipit di un secondo volume previsto per il prossimo ottobre.

Ascoltando “Kobra and the Lotus” e “High Priestess” si rimane spiazzati di fronte a questa nuova uscita, la quale mostra nette discrepanze rispetto ai propri predecessori: abbandonate le sonorità metal, il roster canadese si butta a capofitto in un hard rock che, a dispetto del tentativo, appare incerto e talvolta forzato.

Il singolo “Gotham” apre l’album, mostrandosi tuttavia non particolarmente coinvolgente e a tratti tedioso. “TriggerPulse” offre ampio spazio alla parte melodica, esaltando la bella voce di Kobra Paige, e aprendo a pezzi abbastanza ritmati, ma che alla lunga perdono un po’ di mordente. “You Don’t Know” e “Manifest Destiny” si snodano lungo buone variazioni di ritmi e alternanze melodiche, ma senza decollare realmente.

La parte finale del disco, costituita da brani leggermente più “cattivi” e trascinanti, procede con la strumentale “Check the Phyrg”, la quale scorre attraverso vertiginosi riff di chitarra e discrete percosse di ritmica. “Hell on Earth” presenta un ritmo abbastanza deciso, anche se alla lunga un po’ stancante nella sua ridondanza, seppur contraddistinto da un passaggio centrale coinvolgente, che desta l’ascoltatore da una certa obnubilazione. Chiusura affidata a “Prevail”, title track di buona caratura che trasmette sprazzi di adrenalina.

Nell’insieme “Prevail I” si presenta con una certa timidezza iniziale, vinta solo parzialmente, peccando di scarso coinvolgimento in alcune tracce. Osservando il percorso musicale, dal 2012 si nota una metamorfosi stilistica che porta a un sound più rock che metal, a tratti fin “commerciale”. Chi si aspettava una produzione più heavy sicuramente rimarrà deluso, ma probabilmente, per poter apprezzare quanto c’è di buono in questo lavoro, è necessario mettere da parte i precedenti album: si tratta di qualcosa di diverso, nel bene e nel male, certamente non una produzione eccelsa, sporcata parzialmente da una modesta convinzione in fase di songwriting, il che penalizza alcuni passaggi di questo primo volume di “Prevail”, il quale, dopo un effimero entusiasmo, persiste poco nella memoria dell’ascoltatore.

