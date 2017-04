“A Place Where There’s No More Pain” arriva dopo ben 15 anni di silenzio del gruppo Life Of Agony e ci sono più di un motivo per cui nonostante questo prolungato stop il nuovo lavoro è carico di aspettava da parte di fan e addetti ai lavori. Il loro debutto del 1993 “River Runs Red” era esploso sorprendendo tutti. Estremizzava tutto quello che offriva allora l’alternative. Quando gli altri gruppi erano metal, loro lo erano di più. Più veloci, più arrabbiati, più tristi. Il loro mood negativo e i loro testi privi di luce e speranza erano un fango caldo nel quale migliaia di fan adoravano immergersi.

A fine decade il frontman Keith Caputo ha deciso di allontanarsi e abbandonare, sostituito per il resto del tour da Witfield Crane degli Ugly Kid Joe. Keith ha intrapreso una carriera solista intensa e ispirata, sfociata nella perla “Died Loughting” del 1999, un album pop rock di rara bellezza che invito tutti a recuperare. Ora tornano e Keith Caputo è diventata Mina Caputo. Il cambio di sesso non ha influenzato la sostanza del suo spirito musicale che rientra perfettamente nel posto lasciato anni fa. Mina è rabbiosa, potente, con una sensibilità musicale unica. “A Place Where There’s No More Pain” suona esattamente come i fan si aspettavano, e il mood funereo e crepuscolare etichetta ora come allora i testi dei nuovi pezzi.

“Meet My Maker” parte subito a mille, con un riff potente e la voce di Mina che si professa pronta per passare a miglior vita. “Right This Wrong” non cala, e le armoniche vocali fanno il verso a quelle famigerate degli Alice In Chians, gruppo beniamino dei fan del grunge anni ’90. Questi tributi sonori agli Alice In Chains si ripetono in maniera ossessiva durante il disco. Mina adora quegli anni e quella musica, tanto che si è recentemente proposta come nuova cantante degli Stone Temple Pilots orfani di Scott Weiland. Così con lo stesso mood si presentano “Dead Speak Kindly” e “A New Low”, oscure e granitiche.

“World Gone Mad” ricorda l’incedere sfrenato e potente dei primi Stone Temple Pilots appunto, quelli di “Core”, mentre la title track “A Place Where There’s No More Pain” abbina la melodia del ritornello ad una struttura metal tetra che ne fa il loro marchio di fabbrica.

“A Place Where There’s No More Pain” viaggia ad una velocità vertiginosa e finisce troppo presto, ma il ritorno di questi ragazzi è una gioia per le orecchie e un macigno per l’anima. Da non perdere.

