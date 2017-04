Mark Lanegan è arrivato al terzo disco della sua nuova vita musicale. Con la parentesi del disco di cover “Imitation”, la Mark Lanegan Band sfodera un trittico di continuità tematica e di suoni che inizia nel 2012 con l’eccellente “Blues Funeral”, per continuare poi con “Phantom Radio” nel 2014 e ora con “Gargoyle”.

La Band di Mark Lanegan debuttava con “Bubblegum” nel 2004, un album da considerare a sé per bellezza e varietà di suoni e stili diversi. Prima di allora Mark con Screaming Trees, collaborazioni numerosissime e album solisti ha costruito una carriera impressionante per quantità e qualità, che lo ha fatto entrare di diritto nell’olimpo del folk rock americano, in aggiunta a quello del grunge degli anni ’90.

Un artista più unico che raro nel rock mondiale, che con questo nuovo album conferma il suo aggiornamento di stile inaugurato con “Blues Funeral”. Cambiati tutti i componenti della Mark Lanegan Band che accompagnava il cantante ai tempi di “Bubblegum”, il suono si è fatto più acido, spesso accompagnato da strumenti elettronici. La voce stessa di Mark da profonda e gutturale in questi ultimi tre dischi diventa spesso effettata, in un’inedita forma collaborativa con la musica che lo accompagna e non viceversa come ci aveva abituato. Non c’è più il Mark Lanegan accompagnato da scarne note acustiche che quasi si vergognano di sporcare il divino timbro di questo meraviglioso artista.

Mark Lanegan torna per la prima volta dagli anni ’90 il cantante di un gruppo e la sua voce è a servizio di un impianto musicale variegato e ben curato, che compone in queste 10 canzoni di “Gargoyle” un’opera compatta e ben delineata, dove niente è lasciato al caso ed è tutto curato nei minimi particolari. “Death’s Head Tatoo” richiama un’immagine tetra, macabra, richiamata da artwork e titolo dell’album. Un’atmosfera cupa da horror classico, che sfocia in questa canzone di apertura in un hard rock sinuoso e ipnotico, dove l’inconfondibile voce di Lanegan danza come una fiamma nell’oscurità. “Nocturne” ha anticipato per primo l’album in rete ed è un pezzo che con continuità trasporta la fiamma attraverso corridoi bui e gocciolanti nei sotterranei di un castello abbandonato popolato da ricordi vocianti e echi portatori di cattivi consigli. La melodia è accattivante e il ritmo entra nella pelle e abbraccia i nervi: al secondo pezzo questo album ha già conquistato.

“Blue Blue Sea” ci fa uscire dalle segrete del castello, per portarci a perdere in mezzo ad un mare di tristezza, in questa litania cantata da Mark e accompagnata da un giacente e accennato manto elettronico e un organo lamentoso che intreccia una melodia malinconica. “Beehive” è il secondo estratto e primo singolo di “Gargoyle”, una ballata elettrica dove la melodia è l’elemento portante in un ritmo avvolgente. Non esiste un album dove Lanegan non lasci a bocca aperta, anche chi tra il suo fedele pubblico continua a ripetere a se stesso di aver ormai visto e udito di tutto. Ecco che arriva “Sister”, un gospel dissonante che sembra suonato al contrario nelle note di organo e chitarra elettrica, e che invece incede verso di noi come un fantasma diafano che distorce i contorni di quello che compone l’illusione di realtà che ci circonda.

“Emperor” è un’altra sorpresa di questo nuovo Lanegan, un rock ritmato e irrisorio, scanzonato, che propone un’immagine inedita di Lanegan, che rompe quella immobile e glaciale alla quale ci aveva abituato. Questo Lanegan è vivace come il ritornello di questo pezzo, da cantare e ballare.

“Goodbye To Beauty” ha il potere di fermare il mondo. Dire addio alla bellezza in questo caso ha il significato opposto dell’abbracciarla. Torna la chitarra acustica e subito le atmosfere si riempiono e tutto sembra galleggiare, niente tocca più terra, nemmeno noi. La melodia è da sogno, la chitarra acustica carica di echi e la voce di Lanegan ci guida in una melodia evocativa, bellissima e commovente. Si torna a graffiare, con ancora gli occhi lucidi, nel blues acido di “Drunk On Destruction”, con il suo incedere drammatico e veloce. “First Day Of Winter” ritorna a riempire di atmosfera le nostre orecchie e ricorda alcuni momenti di “Bubblegum”, un’altra canzone dalla melodia irresistibile che solo il timbro di Lanegan può rendere con questa magnificenza. “Old Swan” chiude “Gargoyle” con sapore melodrammatico.

“Gargoyle” dimostra che Mark Lanegan oltre ad essere uno degli artisti musicalmente più dotati della storia del rock è anche un genio nell’adattare la sua arte e migliorarla senza sclerotizzarla in un contesto o genere unico. Un artista che opera da più di trent’anni suona in questo album magnifico, unico ma al passo con i tempi. Ennesimo capolavoro in una carriera che non ha battute d’arresto. Impressionante.

