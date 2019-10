Somebody’s Knocking, la metamorfosi di Mark Lanegan

Mark Lanegan è cambiato. Come siamo arrivati a questo “Somebody’s Knocking“? Il seme è stato piantato nel lontano, ormai, “Bubblegum” del 2004. Con la nascita della Mark Lanegan Band, un collettivo che da “Here Comes That Weird Chill” marchia molte delle uscite del cantante americano e che proprio sotto questa veste ha cominciato a contaminare la sua musica con rock, punk, synth pop e elettronica.

Dimentichiamo quindi gli Screaming Trees, mitologia del grunge ma rinnegati ormai da anni. Dimentichiamoci anche il folk essenziale che ci ha regalato tanti capolavori da quell’esordio fulminante che è stato “The The Winding Sheet” nel 1990. Il cambiamento è iniziato e già nel buonissimo “Blues Funeral” il rock cominciava a scricchiolare sotto sferzate di mutazione sintetica e pop. Lo stesso Mark è cambiato nello stile, nel modo di rapportarsi con il suo pubblico.

Lo seguo da anni e mai, se posso, lo perdo live. E nelle ultime uscite l’ho visto sorridere, ho assistito incredulo all’aprirsi di quel volto che sembrava scolpito nella pietra, quell’immobilità sul palco smossa solo da una sequela di tic nervosi. Un gran lavoro è stato fatto sulla sua immagine, ed il risultato è l’artista grottesco e ironico che compare nei due video che presentano “Somebody’s Knocking”, il bellissimo “Night Flight to Kabul” e l’assurdo “Stitch It Up”. Due canzoni che sono manifesto di questo nuovo sound, sporco ma melodico, che richiama il post punk rock e le atmosfere pop decadenti di gruppi come Joy Division e in alcuni frangenti New Order.

Un allontanamento dal rock delle origini che è apparso chiaro già da “Phantom Radio” e assolutamente definitivo in “Gargoyle”, e che viene ulteriormente messo a punto in questo 2019 che deve essere considerato un anno di effettiva ripartenza per Lanegan. Le melodie oscure non mancano e sono sempre bellissime, con “Playing Nero” e la malinconica “Letter Never Sent” al passo con la complessa ma suadente “Paper Hat”. Melodie da sempre al servizio di una delicatezza e di un romanticismo sempre in netto e meraviglioso contrasto con la durezza dei modi e del volto di Mark, una volta magnificati dall’essenzialità acustica che ha contraddistinto la prima parte di carriera solista, e che qui rimane ma immersa in una complessità strumentale e di atmosfere attraverso la quale cerca di ampliare la sua offerta, il suo divertimento personale e in qualche modo la longevità della sua carriera. Così “Gazing From the Shore”, una cavalcata dolce ma epica nel suo iper strumentalismo. Per i nostalgici dei lavori passati ci sono sempre l’iniziale “Disbelief Suspension” e “War Horse” che rimandano a quel capolavoro che fu “Bubblegum”, ma abbiamo capito che per seguire il nuovo percorso dobbiamo comprendere e apprezzare la stranezza di canzoni come “Radio Silence” con la sua melodia catchy e la grandiosità sperimentale di “Penthouse High”.

Mark Lanegan ha operato una metamorfosi non pianificata ma compiuta con questo “Somebody’s Knocking”. Un modo per venir fuori da un’immagine stereotipata e stantia, quella del cantautore minimale e maledetto, colui che ha seppellito molti compagni di musica e di vita estrema, Kurt Cobain e Layne Staley per dirne un paio. Lui è ancora qui e pare voglia scrollarsi di dosso con tutte le forze i pesantissimi sassi che si porta in tasca, dandosi una sua dimensione personale rimanendo se stesso ma al tempo stesso originale in un ambiente, quello del rock, che è stanco delle chitarre. Se poi come valore aggiunto ci mette tutto il suo bagaglio artistico di tantissimi capolavori, di un gusto mai eguagliato nello scrivere testi mai banali, nella capacità ancestrale di estrapolare dalla sua cultura folk e punk melodie irresistibili, tanto di guadagnato. Alla fine, come si dice sempre quando si parla di lui, con quella voce può permettersi di fare tutto quello che vuole. È quindi eccezionale che Mark Lanegan non si sieda sugli allori e che arrivati al 2019 abbia ancora voglia di lavorare, sperimentare, divertirsi.

Comments

comments