Molti cattivi pensieri possono nascere da una release così inaspettata a pochi mesi dall’uscita dell’ultimo album dei Mastodon, “Emperor Of Sand”. Un EP per di più di quattro pezzi, un esiguo contenuto che potrebbe far pensare ad un raschiamento del fondo degli scarti per sgraffignare qualche soldo in più ai propri fan.

Niente di tutto questo. Le quattro canzoni di “Cold Dark Place” non sono b-side e nemmeno scarti e sopra ogni cosa non sono frutto di un progetto campato per aria. Questo capitolo dei Mastodon è fuori dal loro cammino convenzionale. È un satellite di emozioni che ha come nucleo creativo il chitarrista Brent Hinds, tanto che le prime voci parlavano di un suo disco solista. I pezzi sono infatti interamente scritti da lui, ma la coesione artistica degli elementi è ancora una volta testimoniata dal fatto che tutti concorrono a creare un universo sonoro intorno a queste idee e a questo senso di scoramento di Hinds a seguito di una rottura di un rapporto.

I Mastodon ci portano quindi in questo antro buio e freddo dove, parzialmente sconnessi dalle esigenze di consolidamento del proprio stile musicale, possono prendersi parecchie libertà e vestirsi di manti inusuali, più melodici in alcuni punti, estremamente più scorati e bui in altri.

“North Side Star” infreddolisce subito gli animi con un lamento proveniente dalla voce di Brent avvolta in un arpeggio crepuscolare che disegna un’atmosfera minacciosa, come se stessimo camminando affondando i nostri passi nella neve all’interno di un fitto bosco che non lascia passare la luce del sole, dove il freddo e l’oscurità disorientano e indeboliscono progressivamente la nostra volontà. Le immagini veicolate da questo EP sono significative e imprescindibili per accogliere in pieno le sensazioni che vuole portare. Nemmeno la melodia che si insinua a fine canzone risulta salvifica o liberatoria, la sensazione opprimente e negativa si veste di bellezza tecnica con l’assolo finale.

“Blue Walsh” aumenta i giri con un basso di richiamo Tooliano e la voce pulita e melodica del batterista Brann Dailor che dà un minimo di respiro all’atmosfera cupa soprattutto nel ritornello dove torna Brent con il suo timbro tormentato. “Toe To Toes” è stata la prima anticipazione dell’album e prima sorpresa, perché a fatica si ricorda una quantità tale di melodia nella musica dei Mastodon e un’apertura così ampia e sfacciata al grande pubblico, pur mantenendo un livello di tecnica impareggiabile.

Con l’ultimo pezzo si torna alle atmosfere decadenti dell’inizio e non a caso Hinds torna in cattedra a stilare una melodia che si dipana oscura su un arpeggio di chitarra, che con le sue parole ribadisce la scenografia dentro la quale siamo immersi, un posto oscuro e freddo, quello lasciato da un abbandono doloroso. Ancora camminiamo verso l’illusione di una luce scostando rami invasivi che tentano di graffiarci la faccia. La melodia si fa sempre più malinconica ma indubbiamente accattivante. L’assolo finale è epicità pura e ricorda quello monumentale che gli Alter Bridge ci hanno regalato nel 2007 con “Blackbird”.

“Cold Dark Place” dimostra il potere e il coraggio e di una band ormai consolidata e forse il cavallo più di razza del metal moderno. Il potere di correre nel mercato a briglia sciolta senza preoccuparsi di calendari e capacità mnemonica o rischio di abitudine e assuefazione dei propri fan. Coraggio di mostrare un lato più intimo e sanguinante e lanciarlo in preda al giudizio mondiale con il bellissimo vestito dell’arte musicale.

Comments

comments