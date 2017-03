“Emperor Of Sand” è il nuovo album dei Mastodon e mettiamo subito in chiaro una cosa: è uscito un altro classico del metal. A metà tra vecchio e nuovo, i Mastodon ricordano il suono duro e impressionante di album come “Crack The Skye” e “Leviathan” ma al tempo stesso implementano tutti gli ingredienti che in “Once More ‘Round The Sun” avevano aperto il loro suono ad una platea ancora maggiore di ascoltatori.

Il risultato è un album pressoché perfetto, dove l’impressionante tecnica dei componenti si fonde ad una realizzazione maestosa curata dal producer Brendan O’Brian, un suono che mai come in questo disco mescola melodia e durezza; psicadelici refrain marciano spalla a spalla con trame melodiche di presa potente.

Dopo un numero considerevole di progetti e collaborazioni, tra cui citiamo i Gone Is Gone, Giraffe Tongue Orchestra e Killer Be Killed, i quattro componenti della band ritornano a intrecciare le loro voci e i loro strumenti nel progetto perfetto, questo nuovo “Emperor Of Sand” che non ha punti deboli nemmeno a cercarli con il lanternino, cercando a fatica di giudicarlo oggettivamente e freddamente senza venire travolti dall’immenso muro di suoni e sensazioni che solo l’amalgama di questi artisti può creare.

Le canzoni dell’album sono il solito mix profondo di più stili, dove spiccano per violenza e suoni ricreanti i loro esordi più spigolosi “Sultan’s Curse”, l’impressionante “Roots Remain” dove le voci di Brent Hinds e Brann Dailor si fondono in un contrasto sporco/pulito che solo i Mastodon possono offrire, l’ossessiva “World To The Wise”, “Scorpion Breath”e “Andromeda”.

La batteria di Brann Dailor è sempre più unica e impressionante per tecnica e velocità mentre la sua voce fa da padrona nei momenti più puliti e melodici, come nell’irresistibile “Show Yourself”, nel suo essere un episodio dopato dei Queens Of The Stone Age, e “Steambreather”, accattivante e suadente.

La struttura vocale a più strati dei Mastodon è unica, grazie ai diversissimi stili di Brent Hinds, Troy Sanders e Brann Dailor che si fondono non si sa come in maniera perfetta e si alternano all’interno della stesse canzoni, dotandole di una profondità unica nel genere metal.

Questo stile in “Emperor Of Sand” è portato all’estrema eccellenza in due episodi: nell’epica “Ancient Kingdom” che ai versi di Brann aggiunge il bellissimo e drammatico ritornello cantato da Troy, forte dell’allenamento melodico nella sua esperienza nel progetto Gone Is Gone con una suite ipnotica di Brent, e nella finale “Jaguar God”, una costruzione progressiva che si apre con uno stupendo arpeggio acustico pinkfloydiano dove anche Brent per una volta si scopre melodico e pulito. Il brano continua con un piano che si aggiunge alla chitarra acustica prima che l’atmosfera si oscuri all’improvviso, e la voce di Brann incede all’aumentare del pathos e del ritmo (la melodia strizza l’occhio addirittura ai Muse), per poi esplodere definitivamente in una furia strumentale di rara furia dove Troy irrompe con la pesantezza di un macigno.

“Emperor Of Sound” ha il pregio di creare qualcosa di nuovo nel catalogo dei Mastodon rimestando ingredienti già esistenti ma con una vivissima ispirazione artistica che consente di mantenere la loro proposta ai vertici massimi del panorama metal.

Comments

comments