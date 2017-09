Che magnifica sorpresa il primo album solista di Matt Cameron “Cavedweller”. Ti fa subito innamorare con il suo dinamismo e la sua spigliatezza naif, e quasi è superfluo ricordare la caratura gigantesca dell’autore unico delle canzoni.

È altresì necessario ripercorrere alcuni passi dell’immensa carriera del batterista di Pearl Jam e Soundgarden per capire la genesi di questa perla che sembra nascere dal nulla, ma che invece vede in se i germogli di radici che si dipanano nel terreno del rock da decenni.

Più Pearl Jam che Soundgarden in queste nove tracce ma anche molto di più. Molto funky e rock classico e la voce di Matt decisa ma aggraziata, mai invasiva o fuori dagli schemi. La sua capacità di adagiarsi a ogni superficie, sia liscia che più ruvida, ha scalzato dalle gerarchie dell’accompagnamento vocale di Eddie Vedder Stone Gossard, che da Binaural in poi ha dovuto cedere il microfono di cori e contro cori al padrone delle pelli dimostrando nel suo album solista di avere una padronanza non scontata della melodia canora.

Tra pop gradevolmente psichedelico e rock classico tendente spesso verso il funk “Cavedweller” offre una offerta musicale di altissimo stile, elegante e leggera che non mostra i muscoli tipici degli album dei Soundgarden (alle orecchie del ricordo lo sfacciato groove di batteria della furia “Jesus Christ Pose” per dirne una). Vocalmente aleggia l’aura ispiratrice di Bowie che avvicina l’esperienza di ascolto al favoloso e dimenticato primo album solista di Scott Weiland “13 Bar Blues”, con una distorsione sempre presente che allontana impercettibilmente la presenza vocale di Cameron, quasi a non voler irrompere troppo prepotentemente in una posizione a cui sente di non appartenere appieno.

Nessuna canzone dell’album è troppo lunga, e rimane la sensazione che Cameron proponga timidamente le sue doti compositive già emerse sporadicamente sia nei Pearl Jam che nei Soundgarden. Così subito la prima “Time Can’t Wait” è luminosa e ritmata come uno degli ultimi episodi della band di Vedder e soci, quelli più diretti e viscerali. Aumentano i giri con “All At Once” e qui i suoi Soundgarden fanno capolino, quelli dell’ultimo capitolo della loro carriera “King Animal”. Tanto rock e chitarre belle presenti, che si aggiungono al groove in controtempo tipico del buon Matt, anche se in questo album lascia le bacchette a Mark Giuliana che forma con Tim Levebvre al basso lo stesso impianto ritmico che ha suonato nel testamento “Black Star” di David Bowie.

Bellissima la semiacustica “Blind” e l’alternative rock sale in cattedra quasi a battere un cinque alto ai Pixies, mentre “Trough The Ceiling” carica di rock sia il groove che la voce di Cameron ed è l’episodio dove più di tutti si può scomodare il termine Grunge. Già, “One Special Lady” dimostra la grande varietà di suoni e atmosfere che Matt Cameron può offrire in una ballata semi acustica dal sapore vagamente pop dove la voce cambia e si abbassa di tono con un risultato sorprendente che la attesta a miglior episodio dell’album. Ancora molto Pearl Jam “In The Trees” (basterebbe cambiare una sola parola per avere un titolo di suddetta band) e sembra di immergersi nelle atmosfere di “Riot Act”, un alternanza di acustico ed elettrico molto piacevole. Una suite funky strumentale “Into The Fire” ed ecco “Real And Imagined” ancora svicolante nel pop e sotto l’aura di Bowie. “Unnecessary”, invece, è un’incredibile mix degli ultimi Pearl Jam e Soundgarden con assonanze marcate agli Stone Temple Pilots, un piacere inevitabile a chi ha amato quel genere musicale e che ora deve fare la conta dei caduti.

È di certo per Matt Cameron il momento giusto per proporre le sue idee, ora che i Pearl Jam sono in pausa e i Soundgarden sono scomparsi in maniera traumatica e dolorosa. Più che una dimostrazione di indipendenza un tributo agli artisti che ha visto di schiena in trent’anni di musica.

