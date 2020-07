Motörhead, in arrivo uno speciale boxset celebrativo per i 40 anni di “Ace Of Spades”

Release imperdibile per i metallari della vecchia guardia e per i fan dei Motörhead. Ace Of Spades compie 40 anni e per l’occasione BMG realizzerà un box set ricchissimo di materiale musicale senza dimenticare il suo valore come oggetto da collezione.

Dopo Overkill e Bomber che hanno compiuto gli anni nel 2019, Ace Of Spades avrà anche lui un compleanno consono al suo mito, al ruolo che ha avuto nella vita e nella formazione di milioni di amanti dell’hard rock. Album che prende il nome dalla canzone senza tempo che negli anni è diventato un inno, uno stile di vita da seguire e ora un mantra per percorrere le orme del compianto Lemmy Kilmister, per gli amici semplicemente Lemmy, che ci ha tristemente lasciati nel 2015. Abbandonate le spoglie terrene è entrato di diritto e senza tappe intermedie nell’olimpo dei più grandi di sempre e questo cofanetto è il modo migliore per i fan di ricordarlo e fare rivivere il suo spirito indomito.

“Ace Of Spades” è disponibile per il preorder a questo link: https://motorhead.lnk.to/ AOS40PR

Ecco il contenuto del box:

L’album originale rimasterizzato dai master originali.

Un doppio live album estrapolato dal Ace Up Your Sleeve tour.

Un EP contenente tracce strumentali registrato nel 1980 intitolato “A Fistful of Intrumentals”

Un doppio album di b-side, demo e brani inediti intitolato “The Good, The Broke & The Ugly”

Un DVD con apparizioni in tv risalenti agli anni 80/81 e un concerto intero del 1981

The Ace Of Spades Story, un libro con la storia del disco con interviste e documenti inediti

Il Tour Book di Ace Up Your Sleeve

Un fumetto chiamato Motorhead Rock Commando

5 dadi da poker

La versione olandese del 7” con Ace Of Spades strumentale sul side b

Uno scrigno pieno di prodigi per tutti i fan della mitica band hard rock britannica. Per rivivere il mito di Lemmy, di uno dei suoi album più veloci, potenti e rumorosi e perchè no, per tramandare la sua parola ai figli e garantire immortalità ad una delle pietre miliari della musica.

Di seguito la tracklist del boxset:

Ace of Spades

Side One

Ace Of Spades

Love Me Like A Reptile

Shoot You In The Back

Live To Win

Fast And Loose

(We Are) The Road Crew

Side Two

Fire Fire

Jailbait

Dance

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

The Hammer

A Fistful Of Instrumentals

Side One

Ace Of Spades (demo)

Hump On Your Back (demo)

Shoot You In The Back (demo)

Fast And Loose (demo)

Side Two

Dirty Love (demo)

Love Me Like A Reptile (demo)

Dance (demo)

Riders Wearing Black

Live At Whitla Hall, Belfast – 23rd Dec 1981

Side One

Ace Of Spades

Stay Clean

Over The Top

The Hammer

Shoot You In The Back

Metropolis

Side Two

(We Are) The Road Crew

No Class

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

Side Three

Jailbait

Leaving Here

Capricorn

Too Late, Too Late

Side Four

Overkill

Bomber

Motörhead

Dead Man’s Hand

Live At Parc Expo, Orleans – 5th March 1981

Side One

Ace Of Spades

Stay Clean

Over The Top

Metropolis

Shoot You In The Back

Side Two

The Hammer

Jailbait

Leaving Here

Fire Fire

Love Me Like A Reptile

Side Three

Capricorn

Too Late, Too Late

(We Are) The Road Crew

No Class

Side Four

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

Overkill

Bomber

The Good, The Broke & The Ugly

Side One

Ace Of Spades (Alternative Version)

Dirty Love

Love Me Like A Reptile (Alternative Long Version)

Shoot You In The Back (Alternative Version)

Side Two

Hump On Your Back

Fast And Loose (Alternative Version)

(We Are) The Road Crew (Alternative Version)

Fire Fire (Alternative Version)

Jailbait (Alternative Version)

Side Three

Waltz Of The Vampire

The Hammer (Alternative Version)

Dirty Love (Alternative Long Version)

Bastard

Godzilla Akimbo

Side Four

Love Me Like A Reptile (Alternative Version)

Dirty Love (Alternative Version)

Please Don’t Touch (Performed by Headgirl)

Bomber (Performed by Girlschool)

Emergency

Ace On Your Screens DVD

Part 1 : Motörhead on TV 1980-1981

Part 2 : BBC In The City; Live In Belfast ‘81

Part 3 : 5.1 audio mix of Ace Of Spades

