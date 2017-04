“Don’t Let Up” è il dodicesimo album in studio degli statunitensi Night Ranger. Pionieri del melodic metal, i cinque sono delle istituzioni del genere; la band è in ottima forma, ed il prodotto uscito dagli studi di registrazione è assolutamente all’altezza delle aspettative.

I Night Ranger ci sbattono in faccia cinquanta minuti di chitarroni distorti, batteria in 4/4 secchi, cori da stadio e atmosfere da highway americana. L’opener “Somehow Someway” è una botta di adrenalina assoluta, e svolge alla perfezione il suo ruolo di apripista.

Ora che la band ha catturato la vostra attenzione difficilmente riuscirete a staccarvi da questo disco; i pezzi da corsa sfrenata in autostrada sono numerosi e si susseguono senza sosta, la prima pausa per riprendere fiato arriva solo all’ottava traccia con “We Can’t Work It Out”, prima ballatona dell’album, e poi si riparte con un altro paio di pezzoni ipervitaminizzati fino alla seconda ballad “Nothing Left of Yesterday”, che si prende l’onere di chiudere il disco, e accompagnare l’ascoltatore alla fine della corsa.

“Don’t Let Up” non mette nulla di nuovo sotto al sole, ma riconferma i Night Ranger come maestri indiscussi del melodic metal, genere, a quanto pare, tutt’alto che morto e sepolto.

Se li seguite dagli anni che furono non fatevi scappare questa perla, se non avete idea di chi siano questi cinque americani di mezza età, non fatevi scappare l’occasione di scoprire una delle più grandi arena rock band di tutti i tempi, ne rimarrete assolutamente soddisfatti.

Comments

comments