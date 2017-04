La premiata ditta Attack Attack!, da buona officina di talenti, ha dato la spinta alle carriere di molti artisti, vedi Caleb Shomo (ora nei Beartooth) e Austin Carlile (l’ormai ex vocalist degli Of Mice And Men). Oggi è il turno dell’ex batterista della fortunata formazione statunitense, Andrew Wetzel, che insieme all’ex chitarrista dei Life On Repeat, Andrew Baylis, ha fondato i Nine Shrines. La band ha da poco dato alle stampe “Misery”, l’EP di debutto.

A cavallo tra metalcore e alt rock, i Nostri conquistano da subito con cinque pezzi diretti e impossibili da scollarsi dalla testa, come il singolo “King of Mercy”. Testi personali, melodie catchy, cori da stadio, energia e cattiveria quanto bastano, qualche spruzzata di elettronica e soprattutto una vena malinconica di fondo: questi gli ingredienti che fanno di “Misery” un pacchetto molto interessante. Restiamo in attesa di vedere che cosa riserverà il futuro per i Nine Shrines, ma le carte in regola per sfondare le hanno tutte.

