Our Hollow, Our Home – Hartsick

Il metalcore è un genere saturo, e questa non è una grande novità. La vera notizia è trovare band che riescano ancora a rimanere a galla in questo marasma, magari buttando fuori un disco di debutto assolutamente memorabile e formalmente perfetto. No, non è un sogno, tutto questo si chiama “Hartsick”. La forza della prima creatura degli Our Hollow, Our Home sta nella freschezza e nella coesione di elementi già noti (alternanza tra clean vocals e screaming, oltre che la presenza massiccia di breakdown) e in una buona ispirazione dai Linkin Park della prima ora.

Planning For Burial – Below The House

I Planning For Burial si sono persi nel buio. Hanno paura, ma al tempo stesso sono affascinati dal silenzio e dalla solitudine dell’oscurità. Credo che non esista altro modo per descrivere il viaggio di “Below The House”. Agrodolce, malinconica, caotica e disorientante, la nuova fatica dei PFB tocca il black metal, il doom, lo shoegaze, l’elettronica, con vibrazioni neo-romantiche. Ideale per chi ha bisogno di una boccata d’aria fresca.

David Maxim Micic – Who Bit The Moon

Positività, leggerezza, ma tanta tecnica e talento. David Maxim Micic ha moltissimo da dare (fossero tutti prolifici come lui) e altrettanto da dire anche a chi ascolta generi diversi, dal djent, al dream pop, all’elettronica. Il musicista ancora una volta se la cava più che egregiamente, esprimendosi al massimo non solo alla chitarra, ma anche con l’aiuto di piano e violini. Una carezza per l’anima.

Pillorian – Obsidian Arc

Dalle ceneri degli Agalloch, e per volere del chitarrista/vocalist John Haughm, nascono i Pillorian, che hanno dato da poco alle stampe il debutto “Obsidian Arc”. A differenza del precedente act, la formazione nuova di pacca lascia totalmente da parte il neo-folk buttandosi a capofitto negli abissi del black metal. E qua e là fanno anche capolino una manciata di influenze prog rock alla King Crimson. Crudele, ma con giudizio.

Danko Jones – Wild Cat

I punti di forza di Danko Jones sono da sempre i pezzi tutti da ballare, le love song sghembe, i testi dai guizzi brillanti e l’inconfondibile timbro del frontman canadese. “Wild Cat” è tutto questo. Una sana dose di rock ‘n’roll e buonumore, pronta al consumo e dall’effetto immediato. Non aspettatevi però chissà quali salti carpiati, non sono mai stati nelle corde del buon Danko.

Emmure – Look at Yourself

Date le premesse, è già tanto che il settimo disco degli Emmure sia uscito. Frankie Palmeri è rimasto da solo a difendere il fortino, ed è grazie alla sua determinazione se “Look At Yourself” ha visto la luce. Il motore del disco quindi non può che essere l’incazzatura, e la mezzora abbondante di durata è il paradiso per tutti i ballerini hardcore più o meno improvvisati. Ma sotto la patina c’è ben poca sostanza.

Within the Ruins – Halfway Human

“Halfway Human” è un album di transizione. In pratica, i Within the Ruins stanno tastando il terreno per capire come cambiare pelle in futuro. Una certezza: la proposta deathcore della band è sempre vivace grazie agli slanci creativi nei riff di Joe Cocchi. Una novità: come molti colleghi, per la prima volta i Nostri valutano i clean vocals, gentilmente offerti dal nuovo bassista Paolo Galang. Ma a parte qualche scivolone evitabilissimo (“Death of the Rockstar”), “Halfway Human” se la viaggia abbastanza bene, pur senza lasciare di stucco.

Junius – Eternal Rituals For The Accretion Of Light

A sei anni di distanza dall’ultima fatica, i Junius tornano a far sentire di nuovo la loro voce con la terza e ultima parte di un’ambiziosa e intricata trilogia sullo Spirito. La stampa estera ama definirli come un improbabile ibrido tra Neurosis e Tears for Fears, e già questo lascia intuire che la formazione non sia approcciabile da chi mastica poco post-metal e affini. Luci e ombre, politica ed esoterismo, voli pindarici: più che un disco, “Eternal Rituals For The Accretion Of Light” è un’esperienza.

Redeem/Revive – Free Minds

Nel debutto dei Redeem/Revive possiamo trovare un bel mix di 30 Seconds To Mars e Bring Me The Horizon. La combo post-hardcore, pur non annoiando, non ha nulla di nuovo da dire, ma “Free Minds” è uno zuccherino che va giù che è una meraviglia. Dai coretti Leto-style di “Call to Arms” al biebercore spinto di “Forty-Nine Thirty” i Nostri dimostrano di sapere come emulare al meglio i loro idoli, ma al prossimo giro ci aspettiamo un pizzico di personalità in più.

Hark – Machinations

La cupa melmosità dello sludge, presa in prestito dalla sua città di origine, New Orleans, fa parte della proposta dei gallesi Hark. Ma oltre a questo cuore pulsante, il quartetto butta in campo anche hardcore, blues e psichedelia. Certo, lo sludge non brilla per varietà e “Machinations” non è esente da questa pecca, ma rimane comunque una buona prova grazie alle coraggiose venature sopracitate.

Downfall – Punishment For The Infidels

Dopo anni passati a limare il sound in sede live e a livello di formazione, i marchigiani Downfall trovano finalmente la dimensione giusta per dare alla luce il primo full-length, “Punishment For The Infidels”. Pur rimanendo nei rigidi canoni dell’old school thrash, spruzzandolo qua e là di note alla Sepultura e Slayer, i Nostri arrivano potenti come un diretto ben assestato grazie alla loro violenta spontaneità.

