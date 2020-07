Pop Smoke, l’album di debutto postumo Shoot For The Stars Ain For The Moon conquista le classifiche internazionali

“In un momento caratterizzato da disordini politici e sociali, Shoot for the Stars offre agli ascoltatori un momento di catarsi” – The Atlantic

“La presenza di Pop Smoke incombe sulla pop music, e questo album aiuta a capire il perché” – Billboard

“La velocità con cui hip-hop superstar quali Travis Scott e Nicki Minaj hanno voluto subito collaborare con lui preannuncia grandi cose. Il re di New York potrebbe un giorno diventare il Re in ogni dove” – The New York Times

“Questo album di debutto postumo ci mostra il perché Pop Smoke sia rimasto la voce di New York City” – Rolling Stone

Shoot For The Stars Ain For The Moon non è solo un album ma rappresenta il vertice di una parabola drammatica di come la musica possa rendere immortale chi la scrive. Pop Smoke ha lasciato la sua eredità discografica al mondo, raggiungendo la #1 della Billboard 200 Chart con oltre 268 milioni di stream nella prima settimana della sua uscita.

Shoot For The Stars Ain For The Moon è attualmente in cima alle classifiche in Australia, Austria, Canada, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Norvegia, ha debuttato al terzo posto in Francia e Svezia, tra i primi dieci più venduti in Italia e Germania ed è divenuto l’album rap con il debutto più alto per un artista internazionale in UK dopo “Get Rich or Die Tryin” di 50 Cent, pubblicato nel 2003. Il disco ha raggiunto la vetta anche delle classifiche di Apple Music e iTunes US Albums, ed è stato incoronato da Billboard come il terzo debutto hip-hop, e il sesto debutto più grande del 2020. Il singolo “For The Night” è diventata la prima canzone di Pop Smoke a debuttare nella Top 10 della Hot 100 e tutte e 19 le canzoni sono salde in classifica.

L’uscita di questo capolavoro segue il successo dei mixtape “Meet The Woo” e “Meet the Woo 2”. Già da questi primi lavori era chiaro come Pop Smoke, aka Bashar Barakah Jackson prematuramente scomparo lo scorso 20 febbraio in seguito ad una sparatoria nella sua abitazione di Hollywood Hills, fosse destinato ad entrare dell’Olimpo degli artisti più influenti della scenario hip-hop mainstream. Rolling Stone ha riconosciuto “la sua trasformazione da artista relativamente sconosciuto a quello da tenere d’occhio nel giro di pochi mesi”. La sua presenza ha causato una rinnovata energia nella culla dell’hip-hop, Complex ha infatti notato che “ha portato un senso di eccitazione al rap di New York, che negli anni scorsi era scomparso”.

Shoot For The Stars Ain For The Moon, al momento della morte dell’artista, era nelle fasi finali della produzione; questo ha consentito ai suoi collaboratori più stretti di completare il progetto per pubblicarlo quest’estate, proprio come previsto inizialmente dal rapper.

Per ascoltare “Shoot for the Stars Aim for the Moon”: https://island.lnk.to/sftsaftm

Qui di seguito la tracklist completa:

1.Bad Bitch from Tokyo (Intro)

2.Aim For The Moon feat. Quavo

3.For The Night feat. Lil Baby & DaBaby

4.44 BullDog

5.Gangstas

6.Yea Yea

7.Creature feat. Swae Lee

8.Snitching feat. Quavo & Future

9.Make It Rain feat. Rowdy Rebel

10.The Woo feat. 50 Cent & Roddy Ricch

11.West Coast Shit feat. Tyga & Quavo

12.Enjoy Yourself feat. Karol G

13.Mood Swings feat. Lil Tjay

14.Something Special

15.What You Know Bout Love

16.Diana feat. King Combs

17.Got It On Me

18.Tunnel Vision (Outro)

19.Dior

ABOUT POP SMOKE

Soprannominato “il Re della Festa Rap di Brooklyn” dal New York Times e con una media di quasi dieci milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Pop Smoke ha riportato la sua città sotto le luci della scena rap. Il suo mixtape rivoluzionario “Meet The Woo” ha totalizzato ad oggi 280 milioni di stream in tutto il mondo e una recensione entusiastica di Pitchfork, che ha affermato: “Il rapper di Brooklyn mantiene la promessa fatta con ‘Welcome to the Party’ con un debutto pieno di brani difficili e grezzi”. Nel 2020 è arrivato ai vertici delle classifiche con “Meet The Woo 2“ e ha debuttato al #7 della Top 200 di Billboard. “Welcome to the Party” è diventato disco d’oro, è entrato nella classifica Hot 100 di Billboard quattro volte, il singolo “Dior” ha ottenuto la certificazione disco di platino, oltre che essere attualmente nella Top Ten delle Urban radio. Ad oggi, il rapper ha accumulato oltre tre miliardi di stream in tutto il mondo, e il numero è in continua crescita.

Comments

comments