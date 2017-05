Se oggi il metallo cervellotico tecnico e commistionato con altri ottanta generi a caso è la normalità, il merito è anche di band come gli Psykup. Certo, non se li filò praticamente nessuno nove anni fa quando uscì “We Love You All“. Lavoro che venne considerato da chi si filava già Sikth e Protest The Hero, ma che alla lunga lasciò traccia praticamente nulla anche nell’underground di allora.

Dopo migliaia di giorni, i francesi tornano alla carica con un sequel lungamente atteso e probabilmente un pelo più “immediato” del lontano predecessore. Intendiamoci, il bordello e le fusioni sonore sono quelle di sempre, l’immediatezza risiede in qualche chorus melodico e determinati stacchi che rallentano l’isteria collettiva dei Nostri messa in musica. “Ctrl + Alt + Fuck” è sicuramente consigliato ai fan dei Destrage e ad adepti di Primus, Mr.Bungle, Dillinger Escape Plan e (anche) Strapping Young Lad prima maniera.

Per partire attaccate l’anthem “We Will Win This War”, per capire se gli Psykup fanno per voi. Fino a questo momento, per chi firma il pezzo, questa è una delle uscite più interessanti dell’anno. Fate sapere.

