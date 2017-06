Ci sanno fare i Radiohead con la comunicazione. È facile direte voi, con quella quantità di arte eccelsa da comunicare, ma nonostante tutto riescono sempre a essere originali e innalzarsi sopra le teste del mucchio musicale che ci circonda. Poco prima dell’uscita del loro album di studio “A Moon Shaperd Pool” avevano sbiancato tutti i loro profili social, come una tela pronta da dipingere, richiamando prepotentemente l’attenzione di tutto il mondo. I loro video sono sempre delle perle di narrazione e bellezza visiva.

Insomma, non riescono proprio a passare inosservati. Nel bel mezzo del loro trionfale tour che li ha visti approdare a Firenze e Milano, cade un compleanno. Venti anni di uno dei loro capolavori, “Ok Computer”, che il 23 Giugno del lontano 1997 si posizionava come boa definitiva intorno alla quale il sound e l’identità profonda del gruppo sarebbe cambiata, l’ibrido di passaggio tra il rock melodico e malinconico degli esordi e le opere musicali sperimentali che sarebbero arrivate in futuro.

“OKNOTOK” è il nome di questa nuova edizione che oltre alla rimasterizzazione delle canzoni originarie regala ai fan un secondo cd di inediti. Inediti per l’edizione di Ok Computer e inediti in assoluto. Perché come già successo con “A Moon Shaped Pool”, le canzoni presenti in questo secondo cd sono in molti casi già apparse in precedenti registrazioni, come “Lull” e “How I Made Millions” già comparse nei singoli di “Karma Police” e No Surprises”. I brani inediti in assoluto sono “I Promise”, anche se presentato live nel 1995 (come “True Love Waits” poi inserita in A Moon Shaped Pool), “Man of War” e “Lift“. Canzoni che farebbero la fortuna di qualsiasi album registrato su questa terra, i Radiohead possono permettersi di regalarle come fiocco regalo a un capolavoro che non risente del passare del tempo.

Come omaggio al loro lavoro i Radiohead hanno condito le loro scalette nel tour di questa estate di molti estratti, deliziando le orecchie dei presenti della forza enorme, emotiva e musicale, proveniente dalle note di “Ok Computer”. Tra le più apprezzate “No Surprises” e “Karma Police” ovviamente, ma anche “Let Down”, “Airbag” e una “Exit Music (For a Film)” che è riuscita ad ammutolire masse oceaniche di spettatori avvolgendole in un manto di emozioni intensissime e malinconiche.

Se volete ascoltare “Ok Computer” da una prospettiva diversa, vi consiglio l’iniziativa di Radio King Kong che ha prodotto una compilation tributo all’album che vede i maggiori esponenti dell’Italian Wave reinterpretare i brani non in una mera riproposizione ma attraverso una interessante reinterpretazione e rivisitazione. Da Marlene Kunz a Cristina Donà a Paolo Benvegnu, possiamo riscoprire la magica bellezza delle canzoni dei Radiohead attraverso una voce a noi più vicina. Ascoltate la bellissima versione di “Subterranean Homesick Alien” di Niccolò Fabi e verrete ampiamente ripagati.

Tornando all’edizione originale uscita oggi, “Ok Computer OKNOTOK 1997/2017” è un codice fiscale della bellezza, un tributo dei Radiohead a se stessi, ai fan che li hanno seguiti fin fuori il trambusto degli anni ’90 con una dedica diretta e personale di Thom Yorke alla ex moglie morta (“La ristampa è dedicata alla dottoressa Rachel Owen (1968-2016) morta dopo una lunga battaglia con il cancro. Speriamo tu sia OK”). Noi siamo OK.

Comments

comments