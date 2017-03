“The times they are a-changing” cantava Bob Dylan negli anni Sessanta, eppure eccoci qua, in un marzo 2017 camuffato da 1970 in cui i simboli della ribellione non sono più reggiseni bruciati in segno di protesta ma gonne che si sollevano all’unisono. Altro millennio, altra lotta per i diritti femminili: dalla Women’s March per ribellarsi al “Grab them by the pussy” del neo-presidente americano al recente sciopero dell’otto marzo, le donne tornano a scendere in piazza per (ri)stabilire la parità negata o dimenticata.

Questo è il contesto in cui si inserisce “Yours Conditionally”, il nuovo album duo americano Tennis, uscito il 10 marzo sotto l’etichetta Mutually Detrimental. La coppia di Denver composta da Alaina Moore e Patrick Riley torna indietro per guardare avanti e, come per l’album di esordio “Cape Dory”, intraprende un viaggio in barca alla volta del mare di Cortez per la realizzazione di “Yours Conditionally”.

Il mare in cui si avventurano i Tennis questa volta li riporta indietro con un album introspettivo e allo stesso tempo fortemente tagliente. È una riflessione sull’amore, sul bisogno dell’altro ma anche un’ironica e amara critica alla concezione “moderna” della figura femminile.

Alaina Moore riesce a camuffare il suo feroce sarcasmo sotto un groove tutto seventies unito a un cantato che oscilla tra il pop anni Novanta e il gospel, complice la formazione corale della Moore. Pezzi come “My Emotions are Blinding” e “Ladies Don’t Play Guitar” sono permeati dalla critica sferzante a una visione societaria che lega indissolubilmente la donna al suo corpo e la inquadra in un range limitato di attività senza darle possibilità di scelta. È emblematico il racconto della stessa Moore che da piccola fu immediatamente indirizzata verso lo studio del pianoforte piuttosto che incoraggiata a imbracciare una chitarra elettrica.

“Matrimony” e “Fields of Blue” spostano invece l’attenzione sul rapporto di coppia attraverso uno sguardo intimo e introspettivo che viene amplificato in pezzi come “Please Don’t Ruin This For Me” in cui la riflessione si rivolge verso l’interno, verso l’affermazione della propria identità e verso la realizzazione personale.

I Tennis sono anacronistici come un talent show ripreso in Super 8: Alaina Moore e Patrick Riley sonorizzano il presente con il pop delicato degli anni Sessanta e il soul degli anni Settanta. Il risultato è un album dalle sfumature sognanti e dagli spigoli affilati.

Non c’è da meravigliarsi se tra le influenze di quest’ultima uscita si trovano gli ABBA e Kate Bush oltre a Hall & Oates e Angel Olsen: “Yours Conditionally” ha quel sapore vintage che caratterizza la produzione musicale dei Tennis fin dall’inizio e che spazia da una decade all’altra, combinandosi con elementi contemporanei, scostandosi leggermente senza allontanarsi troppo dal sound lo-fi di “Cape Dory” e “Young and Old”.

“Yours Conditionally” è il perfetto prodotto di questo 2017 che sembra un po’ il 1970, lontano dalla ricerca di quell’amarcord esasperato degli anni Ottanta verso cui si sta muovendo la scena musicale attuale. Sembra un’affermazione paradossale, eppure il vintage non è mai stato così attuale.

Comments

comments