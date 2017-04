The Cranberries tornano dopo cinque anni con un nuovo album o meglio, com’è più giusto dire, un nuovo progetto: “Something Else” infatti è una raccolta di brani storici della band irlandese, riarrangiati ed eseguiti con l’accompagnamento della Irish Chamber Orchestra, impreziosita da tre inediti che si allineano alla fresca produzione nello stile e nelle sonorità.

A brillare è il nuovo singolo “Why”, un brano malinconico al punto giusto scritto da Dolores in un momento difficile della sua vita, capace di catapultarci indietro di un paio di decadi e riassaporare il gusto dei mirtilli rossi “originali”. Ma fondamentalmente tutto il disco fa tanto operazione nostalgia a partire dalla copertina che riprende il divano e quella posa del gruppo tanto famosa negli anni novanta: riascoltare, seppur in una veste inedita e ricamata da archi e orchestra, pezzi storici come “Dreams”, “Linger” e “Ode to my family” ci porta a fare un bel tuffo nei sogni di un viaggio in Irlanda pianificato nei ’90, alla visione di verdi colline battute dalla pioggia o alle scogliere di Moher colpite dalle onde, a una birra in un pub in legno e a lunghi silenzi in attesa delle note di un gruppo folk. Il tutto in un’atmosfera più onirica e raccolta che giova all’ascolto e alla comprensione: la voce di Dolores infatti è più pulita, segnata un po’ dal tempo nel contenere vocalizzi inutili e priva di estetismi eccessivi, tanto da rendere più comprensibili i testi e permettere alle parole di entrarti dentro e toccarti come non mai.

Ecco, il pregio delle versioni di questo album forse è proprio di essere più immediate e leggere delle canzoni originali, anche se il discorso non può valere per tutte: se per “Animal Instinct” o “Just My Imagination” l’adattamento e il buon risultato sanno quasi di scontato, per brani storici come “Dreams” o “Zombie” non si può dire altrettanto visto che le nuove versioni perdono un po’ troppo del carattere degli originali, facendoci rimpiangere alcuni set e arrangiamenti unplugged del passato, che avevano sicuramente ottenuto risultati migliori.

Le altre due tracce inedite vanno in direzioni contrapposte: “Glory” ha infatti una struttura semplice e un po’ ripetitiva ma che non stanca, costruita su una chitarra e poche note che più che accompagnare il brano lo sostengono nel suo procedere di oltre cinque minuti (è la traccia più lunga dell’album); “Rupture” invece è una traccia di piano e percussioni ovattate, la più intimista dell’album, quella che richiama i brani più introspettivi e musicalmente “chiusi” del passato. Forse l’amo che catturerà i fan storici della band, quelli meno legati al loro lato più pop ed attratti da quello più irish ed originale.

Un disco comunque da consigliare, che saprà accompagnare chi cerca relax e tranquillità per un’oretta circa di musica amica, non invadente, di qualcos’altro insomma…

