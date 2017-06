1. Com’è 2. Difficile mai 3. Ho cercato il tuo nome 4. Niente di più 5. Confuso provo a vivere 6. Pace ammirevole 7. Favole 8. Mezzanotte niente coda 9. Un frammento di me stesso

Quello che appare maggiormente all’ascolto è la delicatezza nei testi che parlano prevalentemente d’amore, di storie che iniziano, finiscono o che vorrebbero iniziare . Un progetto interamente autobiografico, non scontato e carico di energia: “Com’è” racconta amori ideali ma totalizzanti, pone la figura femminile a un livello di adorazione vera e propria, con tutta la delicatezza di una scrittura giovane e idealista.

Il disco gode dei frutti raccolti con le esperienze nell’orbita gospel e piano bar dell’artista durante la sua gavetta, oltre che dei rudimenti appresi nella lavorazione e composizione di sigle e spot per la tv di cui si è occupato negli anni precedenti.

“ Com’è ” è il primo album del cantautore modenese Gabriele Tranchida , prodotto artisticamente da Alex Bagnoli. È un disco squisitamente pop , carico di energia che si dondola fra atmosfere soul e ritmi funky in cui il tema portante è l’amore. Pur suonando molto americano, il progetto segna continui rimandi anche alla produzione italiana più recente e Gabriele spesso suona familiare pur essendo alla sua opera prima.

