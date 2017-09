Sono certa che persino lo stesso Daniel Tompkins abbia perso il conto dei suoi progetti solisti. Ma oggi, vi parlerò del secondo lavoro dei White Moth Black Butterfly, “Atone”. Per chi non lo sapesse, i WMBB sono il combo più “intercontinentale” al quale il cantante inglese appartiene, in quanto vanta tra le sue fila la co-vocalist e conterranea Jordan Turner, Keshav Dhar degli Skyharbor (band nella quale militava lo stesso Tompkins durante la pausa di riflessione dai Tesseract) e i musicisti statunitensi Randy Slaugh e Mac Christensen.

Insomma, a cosa avrà mai portato questa grande varietà culturale e musicale? A un disco pop. Ma attenzione: non si tratta di quel pop plastificato e commerciale, come spesso suggerisce questo termine tanto demonizzato quanto abusato. “Atone” può essere definito “mature pop” o “ambient pop”. Un prodotto che non basa la sua forza sull’energia delle chitarre, ma sulla bellezza degli arrangiamenti e delle voci di Tompkins e della Turner. Un fascino delicato e puro, cristallino, che fa della seconda fatica dei White Moth Black Butterfly molto di più di un disco di musica da sottofondo (anche se, ammettiamolo, lasciarsi cullare dalle note della splendida “Tempest” in altre faccende affaccendati, rende qualsiasi lavoro più leggero), essendo estremamente complesso e sfaccettato. Sono in molti infatti ad aver paragonato il sound dei WMBB a Massive Attack, Sigur Ros e Portishead, e noi non possiamo far altro che prenderne atto.

Rispetto a “One Thousand Wings”, il debutto dei Nostri, che risale al lontano 2013, la più grande differenza di “Atone” sta nel maggiore spessore del ruolo di Jordan Turner, che spesso e volentieri non è un semplice contraltare di Dan Tompkins, ma diventa protagonista assoluta con il suo timbro dolcissimo e angelico in brani come “The Serpent”. E rispetto al predecessore, “Atone” gode di una maggiore omogeneità, eccezion fatta per “Rising Sun”, il pezzo più datato del lotto (i più attenti sanno bene che è stato pubblicato come singolo nel 2014, e si sente eccome).

E ora, dopo avervi parlato del disco, lasciatemi fare qualche considerazione sulla carriera di Tompkins. Essendo così prolifico, il problema è quando si stancherà e butterà fuori meno roba, o di qualità appena inferiore. Perché oltre a essere inesauribile, tutto quello che oggi tocca il buon Dan diventa oro. Parliamo non solo dei WMBB, ma anche per esempio del progetto retrowave Zeta, uno dei dischi più interessanti dell’anno. E chiudiamo con i Tesseract, il cui nuovo lavoro è atteso a breve. Sono convinta che ormai siamo arrivati al punto di azzardare che i Tesseract siano il vero side project di Tompkins. E l’ultima fatica della formazione sarà la cartina tornasole di questo mio pensiero: in base a come suonerà vedremo se avrò ragione o meno.

