Ricordo come fosse se oggi quando ho ascoltato per la prima volta “Devil Is Fine” di Zeal & Ardor. Come penso se lo ricordino tutti quelli a cui ho ripetuto un miliardo di volte quanto fosse malato e geniale questo disco. Ora, a poco più di un anno di distanza, mi trovo ad ascoltare il seguito della prima opera di Manuel Gagneux, “Stranger Fruit”.

Ammetto che il singolo pubblicato qualche mese fa, “Gravedigger’s Chant”, mi aveva portato sulla strada sbagliata, convintissima che il nuovo lavoro di Zeal & Ardor fosse più orientato sul rock blues piuttosto che sull’assurdo mix tra spiritual e black metal dell’esordio.

Ma “Stranger Fruit” prosegue sul sentiero coraggiosamente tracciato da “Devil Is Fine”, con poche eccezioni. Come per esempio una maggiore ispirazione gospel (“You Ain’t Coming Back”) e soul (“Built On Ashes”), soprattutto per quanto riguarda la voce, che si sublima al massimo nella ormai consueta giustapposizione al black metal (un esempio su tutti, “Ship On Fire”).

Chiaramente in “Stranger Fruit” svanisce l’effetto sorpresa del precedente album (corroborato tra l’altro da un concept decisamente diabolico), ma Gagneux, complice anche una produzione decisamente più “pulita” rispetto al debutto, è di certo più conscio dei propri mezzi e di ciò che ha fatto in passato (sconquassi nella scena metal e non solo inclusi) e di come riproporlo in maniera convincente anche oggi.

Comments

comments