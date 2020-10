Cristiano Turrini, intervista al giovane cantautore romano, dalla vittoria a Deejay On Stage all’album d’esordio

Cristiano Turrini è un cantautore romano che ho avuto il piacere di sentire e vedere dal vivo durante la manifestazione Deejay On Stage, a Riccione ad agosto dalla quale ne è uscito vincitore con il brano “Kuala Lumpur”, una di quelle canzoni fresche e coinvolgenti che già dal primo ascolto ti sanno attirare nella giusta atmosfera. In attesa del suo primo album cerco di scoprire qualcosina in più di questo giovane talento.

Ti ho visto dal vivo a Riccione in occasione di Deejay On Stage e il tuo brano mi ha colpito sin da subito subito, infatti vice alla grande, sei salito sul palco in un periodo di “ritorno” ai live. Che sensazione è stata quella di affacciarsi e trovare tutta la platea con le mascherine, seduti, composti? Non lo hai trovato particolare? Io ero li a fotografare e mi sembrava di essere in un film.

Bellissimo ritornare live sul palco, un’emozione unica vedere che nonostante le limitazioni tanta gente era li per vedere il grandissimo spettacolo che è stato il Deejay On Stage. Certo un po’ strano non poter, dopo le esibizioni, salutare la gente che veniva a complimentarsi anche solo con una stretta di mano o un abbraccio. Ma nonostante ciò il calore della gente è arrivato ed è stato magico.

Le collaborazioni per questo tuo ultimo brano sono davvero importanti, una su tutte quello con Jacopo Carlini musicista bravissimo che stimo molto. Come è nato l’intreccio di queste collaborazioni e quindi “Kuala Lumpur”?

La collaborazione con Jacopo nasce molto prima di Kuala Lumpur. Ci conosciamo da anni, c’è una stima reciproca immensa sia professionale ma anche e soprattutto umana. Siamo diventati grandi amici e qualsiasi cosa io faccia Jacopo è sempre pronto a darmi il suo supporto. Mi ritengo molto fortunato e sicuramente la nostra collaborazione durerà molto a lungo.

Nel 2020 sono usciti altri brani come “Bla Bla Bla” e “Nutella sul pane” ma anche brani in inglese come “This Moment” e “The Island” sono parte di un unico progetto o sono divisi e parte di due te, di due Turrini?

Sono progetti diversi ma che fanno parte dello stesso Cristiano. Mi piace sperimentare e non fermarmi mai nella mia confort zone. Amo la musica in ogni sua sfumatura e mi piace molto poter collaborare con artisti che stimo e apprezzo anche se non fanno il mio stesso genere magari. Anzi la forza credo stia proprio li, anche nell’unire due mondi diversi tra loro.

Domanda di rito, quali sono i tuoi progetti immediati e anche quelli che hanno la corda più lunga e sono proiettati verso un futuro ancora più lontano?

Stiamo già lavorando a nuovi singoli e perché no alla realizzazione di un album anche grazie ad importanti collaborazioni di cui ancora però non posso parlare. Il 17 ottobre sarò sul palco del concorso “Proscenium” dove sono stato selezionato tra i finalisti con il brano “Guernica” e avrò l’onore di esibirmi sul palco con un’orchestra dal vivo. I progetti sono tanti ma per scaramanzia preferisco non parlarne adesso.

