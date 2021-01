Emma e Alessandra Amoroso presentano il nuovo singolo Pezzo di cuore

Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno fatto una sorpresa a tutti i loro fans e non: il loro nuovo singolo “Un Pezzo Di Cuore”, in uscita digitale il 15 gennaio 2021, è un brano davvero molto intenso che parla d’amore, nello specifico di come imparare ad amare partendo dall’amore e dal rispetto per se stessi per arrivare ad amare e rispettare gli altri.

Il brano nasce all’improvviso nella testa di Emma che chiama Durdust, che a sua volta insieme a Davide Petrella riesce a dare voce e musica alle sue emozioni; lei invia il tutto ad Alessandra su WhatsApp e le dice “Questa è la nostra canzone, ho già definito le parti, non puoi dirmi di no”. Alessandra non le dirà di no – “Ascoltando il brano ho immaginato un dialogo tra lei e me”.

Le due artiste sono legate da una profonda e sincera amicizia da più di dieci anni e ora hanno lanciato questo brano che le vede duettare insieme per la prima volta in un pezzo inedito. Una vera sorpresa per tutti, anche per il loro entourage discografico: nulla di pianificato a tavolino, nessuno sapeva nulla – “Siamo arrivate in gran segreto in sala d’incisione tutte incappucciate e a dieci minuti di distanza una dall’altra, dentro si respirava un’atmosfera di famiglia, il team era quello di sempre e le emozioni sono state fortissime. Ci siamo aiutate e sostenute a vicenda nel portare a termine questo progetto al quale teniamo tantissimo”.

Emma racconta che il progetto era nell’aria, i fans lo chiedevano da molto tempo e lei aveva bisogno di positività e rinascita: “Siamo molto diverse ma sappiamo ascoltare e ascoltarci fino in fondo e ciò ha fatto in modo che le nostre voci così diverse, raccontassero all’unisono qualcosa di universale”.

Durante questa conferenza è emersa prepotentemente la loro complicità, il voler portare avanti gli stessi valori come, per esempio, la condivisione femminile: “Noi siamo legate dalla terra, dalla passione e dagli stessi valori e crediamo nella condivisione femminile. Le donne quando sono unite possono avere una grande forza, noi siamo questo. Non sempre questo è possibile, ci sono troppe prime donne, anche tra gli uomini, che non vogliono condividere, il tutto dipende da quanto uno è risolto dentro, dalla conoscenza del proprio valore”.

Parlando di Sanremo, chiediamo a Emma e Alessandra se le vedremo come ospiti ma al momento non essendoci stato un invito non possono confermare. Sicuramente se arrivasse non rifiuterebbero. “Un Pezzo Di Cuore” è un brano che le due artiste vorrebbero eseguire presto dal vivo: “Saremo felici di cantare dal vivo questa canzone su qualsiasi palco”. Ripartire con un tour, specialmente Emma che deve chiudere i festeggiamenti per i suoi dieci anni di carriera, vorrebbe dire dare respiro a tanti che lavorano dietro e sopra il palco, un argomento che sta molto a cuore a Emma e Ale che hanno preso parte al progetto “Scena Unita”.

