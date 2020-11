Fabio Zaffagnini, intervista al mastermind di Rockin’1000

Lui è Fabio Zaffagnini, geologo, imprenditore, sognatore. Uno che non si è mai fermato nella vita, Scavi nell’Oman, navi oceanografiche e fondatore del progetto “Trail Me Up” (andate a scoprire cos’è).

Poi qualcosa scatta nella sua mente di profondo amante della musica rock e fonda i Rockin’1000. Una storia nota che nasce a Cesena nel 2015 e che ormai ha varcato di gran lunga i confini nazionali.

La più grande rock band del mondo. Ma non basta. Ora la storia diventa film e Fabio va con “We Are The Thousand” al Festival del Cinema di Roma e non contento partecipa con la sua band, in maniera virtuale visto il periodo, all’inaugurazione che celebra, a Dubai, l’apertura della 25esima stagione del Global Village portando in streaming un concerto con 2500 musicisti provenienti da tutto il mondo e contribuendo a far vincere il Guiness World Record legato all’evento. La sua storia è fatta di tanti sogni che diventano realtà, ha avvicinato persone di tutte le etnie, sesso, religione ed età. Ha portato a vedere un concerto rock a chi non c’era mai stato, alle famiglie. È stato un gran piacere poter chiacchierare con lui per telefono per scoprire qualcosina in più del direttore dei Rockin’1000 e provare a scoprire cosa ci riserva in futuro.

È tanto tempo che voglio chiedertelo, ma come ci sei finito dal tuo mare al tuo rock passando dall’essere quasi in solitaria ad un assembramento incredibile? Sono due mondi lontanissimi oppure c’è qualcosa che in realtà accomuna queste due vite di Fabio?

Ho sempre avuto un’enorme passione per la musica, il rock l’ho sempre ascoltato soprattutto in nave quando magari non c’era internet, non c’era la televisione, non c’era il telefono. Quello che facevo, quello che fanno in tanti, è ascoltare tanta, tanta, tanta musica in ogni momento, è sempre stata una colonna sonora. Il fatto che poi sia diventato un lavoro è legato all’aver intrapreso, senza grosse aspettative, con il desiderio di fare una cosa folle, qualche cosa che avesse a che fare con la musica e poi è diventato talmente grande e pervasiva da farmi abbandonare la mia vita precedente e iniziare un percorso nuovo. È molto collegato alla passione e a un qualche cosa che è scattato in maniera incredibile.

Ti manca il mare? Ci torni spesso?

Allora…io soffro di mal di mare (ride) e in acqua ho sempre sofferto abbastanza. Ho avuto dei momenti critici. Una cosa che mi manca molto del mare è il tempo e lo spazio che avevo a disposizione. Il mondo delle navi è un mondo ristretto e rassicurante, incontri poche persone e sono sempre quelle, l’attività è abbastanza rutinaria e ci sono dei momenti in cui hai davvero tanto tempo per stare con te stesso, anche se il lavoro è faticoso, ed è quello che adesso non ho ed è una cosa che effettivamente un po’ mi manca ogni tanto.

Torniamo nel presente e parliamo di “We Are The Thousand”. Mi piacerebbe conoscere i numeri di questo film, deve essere stato un lavoro enorme con dietro tantissimo lavoro di realizzazione. Quanto tempo ci avete lavorato per realizzarlo?

Noi ci siamo ripresi fin dai primissimi tempi, cioè da quando abbiamo iniziato a lavorare al Rockin’1000, anche quando ci trovavamo solo per capire come fare ci siamo sempre ripresi, abbiamo sempre avuto un po’ l’idea che quello che stava succedendo poteva diventare una storia meritevole di essere raccontata e quindi quanto tempo ci abbiamo messo? Alla fine sono 5 anni che ci lavoriamo. È ovvio che una volta che abbiamo avuto il materiale dei video e dei concerti etc. È lì che abbiamo deciso di utilizzare quello che avevamo in mano e editare per creare un film, per creare qualche cosa che raccontasse questa storia. È dal 2016 che abbiamo iniziato a lavorare davvero con più determinazione, con un’idea più chiara al documentario. Dopo c’è voluto un tempo molto lungo per trovare dei partners che credessero in noi e che ci permettessero di portarlo a termine come volevamo noi. Non era qualcosa che potevamo fare da soli, avevamo bisogno di risorse economiche, di contatti e di competenze che vanno al di fuori della realizzazione del film stesso ma che riguardano bandi, produzione, distribuzione e così per riuscire a trovare una quadra di persone disposte ad investire e credere quanto noi questo a questo film ci abbiamo messo degli anni.

Ovviamente si parla di un’organizzazione più radicata e radicale, bisogna trovare le persone giuste…

Ripercorre anche questo la storia di Rockin’1000, siamo partiti con un bagaglio di competenze professionali presenti, non dico importanti ma la professionalità c’è sempre stata però l’avevamo applicata ad una dimensione abbastanza piccola e ridotta cercando di compensare le nostre lacune con tanto entusiasmo e tanto studio. Ci siamo sempre dovuti affiancare ad altre realtà più grandi di noi per permetterci di fare un gradino in più, per far sì che quello che facciamo sia solamente una cosa fatta bene tra amici/professionisti ma che sia una cosa fatta bene a che abbia l’ambizione per un successo internazionale.

Sei arrivato al Festival del Cinema di Roma più da musicista, anche se sei il direttore dei Rockin’1000, perché quando sei tra i tuoi 1000 sei uno di loro. Improvvisamente sei catapultato nella magia del cinema, che sensazione è stata?

Molto lontano da quello che conosco e come con tutte le cose nuove bisogna essere consapevoli di quello che sta succedendo. Vivo sempre questi eventi come se fossi dentro una sorta di bolla e realizzo quello che è successo solamente dopo che ho finito tutto. In realtà vivo questo tipo di cose sempre cercando di divertirmi come spirito di fondo perché per arrivare fino al Festival di Roma c’è stata una quantità di lavoro molto grande come per arrivare ad un concerto. Una volta che arrivo al momento della celebrazione che può essere la fine del concerto piuttosto che la partecipazione al Festival del Cinema di Roma cerco di viverla sempre come un momento in cui me la godo, come se stessi facendo un viaggio, come se stessi facendo quello che più mi diverte, non ho delle particolari ansie o delle sensazioni particolari, vivo semplicemente quello che sta succedendo.

Un’altra cosa recente è stata la partecipazione, anche se virtuale, all’inaugurazione per celebrare, a Dubai, l’apertura della 25esima stagione del Global Village. Ne nasce il Global Gig e il conseguente Guiness World Record. Purtroppo questa è un’esperienza che il Covid-19 non ha permesso di fare in presenza…

L’errore che cerco di non fare è quello di paragonare un evento dal vivo ad un evento virtuale, ovvero, cercare di ricostruire, proporre dentro ad un computer quello che succede in un evento dal vivo, perché sono mondi e modi completamente diversi e sarebbe un fallimento in partenza. Detto questo ci sono stati all’interno del Global Gig, per quello che mi riguarda, dei momenti comunque molto alti perché fare una cosa on line ci permette di raggiungere delle persone che in condizioni normali non potremo coinvolgere. Abbiamo avuto tanti musicisti filippini, indiani, bengalesi, africani etc. Persone che in condizioni normali non saremmo mai stati in grado di coinvolgere e vedere che anche loro hanno lo stesso spirito dei musicisti italiani o francesi, che magari sono la maggior parte, è stato un bel momento. Ha fatto sentire vicino un sacco di persone anche se molto lontani tra di loro e credo che questa sia la cosa che mi ha colpito e che mi è piaciuta di più di questa avventura.

Rockin’1000 ha abbattuto le barriere dell’età, dell’etnia, del sesso. Il comune denominatore è la musica e voi fate in modo che si possa esprimerla tutti insieme…

Assolutamente. La musica rock è una lingua parlata da tante persone indistintamente e quindi Rockin’1000 non è altro che un mezzo che permette a queste persone di parlare questa lingua, che avvicina le persone ed è una delle cose di cui vado più fiero. È una cosa, tra l’altro, che quando è successa non avrei mai immaginato che prendesse questa direzione. Ci siamo accorti di quello che stava succedendo mentre lo facevamo.

L’uscita di “We Are The Thousand” e l’evento del Global Gig vi porterà o vi ha già ha già portato un aumento della richiesta di essere uno dei 1000? Avendo, con lo streaming, la possibilità di andare anche oltre le barriere geografiche.

Con il Global Gig sono arrivate tantissime richieste, di musicisti da paesi dove solitamente non eravamo conosciuti e questa è stata una grande opportunità di allargare la community. Per quello che riguarda “We Are The Thousand” al momento, ovviamente, è uscito nei cinema un giorno solo, è stata un’esperienza un po’ castrata però quello è un prodotto su cui noi puntiamo tantissimo per avvicinare pubblico e musicisti al mondo di Rockin’1000 e stiamo lavorando per far sì che questo sia diffuso anche in altri paesi, quindi non solamente in Italia, e siamo convinti che nel caso ci riuscissimo ci porterà ad allargare la community e ci porterà ad avvicinarci ai nostri obiettivi che sono quelli di diventare una community sempre più globale e sempre più ampia di musicisti.

Quindi portare, appena il Covid ve lo consente, i vostri eventi in giro per il mondo anche in luoghi che fino ad adesso non avevi considerato?

Esatto questo è il nostro obiettivo.

C’è un evento, che è quello di Parigi del prossimo luglio. La speranza di poterlo realizzare immagino sia per tutti… C’è qualche piccola anticipazione, nel caso si potesse realizzare, riguardo i vostri ospiti?

Ci saranno delle sorprese sicuramente, non possiamo annunciarle però. Era un lavoro già fatto per quest’anno ed è stato rimandato all’anno prossimo e spero davvero con tutto il cuore che questo dramma del Covid si risolva quanto prima anche perché, solo il clima di incertezze non permette ai promoter di pianificare eventi e quindi siamo bloccati. Questa è la mia preoccupazione. La mia preoccupazione non è se torneremo a fare eventi ma quando torneremo a farli. Speravamo che la seconda ondata non fosse così intensa come stiamo vedendo.

Io come spettatrice percepisco un’organizzazione incredibile fatta di collaborazioni con persone che hanno un’esperienza importante. Quanto è complessa questa organizzazione perfetta che arriva al pubblico?

Intanto ti ringrazio per l’organizzazione perfetta cosa che non è, magari siamo bravi a mascherarla ma dietro ci sono un sacco di piccoli e grandi errori che cerchiamo di ridurre ogni volta ma che sicuramente è davvero lungi dall’essere perfetta, anche perché nel momento in cui si prova a fare qualche cosa di nuovo è difficile essere impeccabili e noi non lo siamo. Ovvio è che nel tempo cerchiamo di imparare dagli errori, cerchiamo di ottimizzare e fare sempre meglio per tendere a questa sorta di miraggio che è l’organizzazione perfetta. Dietro a Rockin’1000 al momento ci sono 5 persone che sono i soci fondatori che lavorano intensamente ai vari ambiti, poi ci sono i collaboratori che possono essere fissi che lavorano praticamente tutto l’anno nella comunicazione, nella scelta dei musicisti, la preparazione etc. Quando ci sono gli eventi sia on line che dal vivo ci sono una serie di professionisti che vengono coinvolti, passiamo da un team di base di una ventina di persone fino a raggiungere anche cento persone durante gli eventi. È una cosa impegnativa e all’interno di Rockin’1000 ci sono varie divisioni che si occupano di tutti gli aspetti più importanti, dal management ai social media alla produzione etc.

Essere parte e presenti a suonare ad un evento con migliaia di persone come pubblico, dentro uno stadio già basterebbe emotivamente come esperienza ma cosa provi a essere il genitore di questa gigantesca band?

In realtà e che c’è è una sorta di riflesso, vedere che cosa si innesca tra le persone. Persone che spesso sono le stesse, che sono diventate amiche o persone nuove che vedono Rockin’1000 per la prima volta ed è un riflesso di quello che mi arriva dall’entusiasmo di tutti quelli che partecipano, è qualcosa di travolgente. No, non si può spiegare, è difficilissimo farlo. Riuscire a vedere che siamo sospinti e allo stesso tempo alimentiamo un movimento di persone, di messaggi positivi è un qualche cosa che non posso più neanche descrivere come un lavoro, è quasi una missione. È qualcosa di autentico, di puro, di cristallino. Sapendo tutta la fatica che ha comportato arrivare lì è qualche cosa di davvero potente.

Quanto vi manca, in questo momento, questa sensazione? Manca a tutti ma per voi sicuramente è peggio perché voi, di fatto, siete un assembramento.

Noi facciamo assembramenti ovunque e ci manca tanto è una sorta di droga, una volta che l’hai provata manca quando non c’è più. Ci manca, però stiamo cercando, comunque, di avere un approccio positivo e propositivo anche in questo periodo. Al di là degli eventi on line stiamo lavorando davvero intensamente a quelle cose che, solitamente, per mancanza di tempo rinviamo a più avanti e quindi stiamo lavorando e strutturando tantissimo sulla piattaforma dei musicisti, sulle strategie di comunicazione, sulla crescita. Stiamo facendo dei piani di sviluppo importanti, stiamo cercando di prepararci a quando potremo ricominciare, ad essere più pronti più operativi per fare più cose e più grandi e fatte meglio.

Quindi progetti futuri?

Continuare a fare eventi nei paesi in cui siamo già stati, visitare nuovi paesi e riuscire a far sì che i musicisti iscritti a Rockin’1000 riescano a godersi Rockin’1000 anche al di là dei concerti.

Tornerete a fare i camp?

Chi lo sa? Quello a cui stiamo lavorando non è tanto ideare eventi dal vivo nuovi, stiamo lavorando per rendere la nostra piattaforma più fruibile, più interessanti anche quando eventi non ce ne sono.

Potrebbe diventare anche una vetrina per i vostri musicisti?

Ci stiamo lavorando, stiamo vagliando tante idee e troveremo quella che per noi ha più senso perché ovviamente non vogliamo neanche fare la copia di altre cose già esistenti.

Te lo avranno chiesto tantissime volte, ma non posso non fare questa domanda. Metti mille persone a suonare, che non deve essere stato semplice, e senti che dall’altra parte, la persona alla quale è diretto tutto ciò, ovvero Dave Grohl che è stato e rappresenta due band così importanti nel rock, ti risponde…Che “botta” arriva?

Questa è un’altra di quelle cose che sono talmente grandi da non riuscire a rendersene conto quando succedono. Non lo so, è difficile da spiegare perché Dave Grohl è stato esattamente come me lo ero immaginato e le mie aspettative erano molto alte, perché trovare qualcuno che è così divertente, così brillante, così presente così entusiasta come si vede nei video o ai concerti, non era scontato. Riuscire effettivamente a scoprirlo così è stata una bellissima conferma. Devo dire che lui è una persona molto cordiale, molto aperta, molto curiosa e questa è una di quelle cose che mi hai messo immediatamente a mio agio. In generale non sono una persona che subisce il fascino del personaggio famoso, del personaggio importante e quindi, credo, di essermela vissuta bene, ci siamo divertiti.

Tu sei, chiaramente, il direttore, l’ideatore, il genitore e l’immagine principale dei Rockin’1000, però a suo tempo chiedesti l’aiuto di alcune persone che ad oggi sono i soci fondatori.

I soci fondatori, innanzitutto, prevalentemente sono donne e ed una cosa che non è così usuale. Abbiamo Claudia Spadoni che ha lavorato nel mondo di eventi per tantissimi anni, per una grossa società che ha organizzato cerimonie d’apertura di Olimpiadi, è una ragazza di Forlì e sono amico con lei da tantissimi anni. C’è Francesco Ridolfi che si fa chiamare Cisko ed è la persona che risolve i problemi. È il classico problem solver che nel momento in cui ci sono delle difficoltà si chiama sempre lui a risolvere qualsiasi cosa, una sorta di fluidificatore ed è il responsabile tecnico di Rockin’1000 mentre Claudia si occupa di tutta la parte di produzione e coordinamento generale. Poi c’è Martina Pieri una ragazza di Cesena, lei si occupa della comunicazione, ha lavorato nel mondo dei social media a Milano per tantissimi anni e si occupa, appunto di comunicazione e contenuti e ha una fetta di lavoro gigantesca. Loro sono persone che ho coinvolto fin da subito. Poi c’è Maria Grazia Canu che non conoscevo e tempi di quando sono partito ma mi era stata segnalata ed ha alle spalle una carriera lunghissima, è stata l’ufficio stampa del roBOt Festival, noi dell’ufficio stampa ne abbiamo avuto bisogno sin da subito per permettere al nostro progetto di farsi conoscere davvero. C’è Anita Rivaroli che è anche la regista del film, anche lei aveva lavorava per una casa di produzione che si chiama Cattleya, più che altro scrive fiction però adesso è passata anche a fare regia, lei è una delle socie fondatrici anche se adesso ha coltivato la sua carriera personale, sta andando molto bene. Summertime su Netflix lo ha scritto lei. C’è un’altra ragazza che si chiama Marta Guidarelli, si occupava del commerciale e anche lei non lavora più con Rockin’1000 perché ha scelto di continuare la sua carriera personale che era fin da subito ad altissimi livelli e venire a far la fame con noi non era la scelta migliore. Anche lei è stata però fondamentale perché è quella che ci ha permesso per i primi due anni di riuscire ad avere sponsor e quindi esistere.

