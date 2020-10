Famoso è il nuovo docufilm di Sfera Ebbasta. Annunciati due concerti a Milano nel 2021

Il 26 ottobre 2020 ho partecipato alla conferenza via Zoom per la presentazione di Famoso, il docufilm di Sfera Ebbasta che è attualmente disponibile su Prime Video. All’incontro erano presenti Shablo, Charlie Charles, il direttore della sezione italiana di Island Records Jacopo Pesce e il regista del docufilm Giuseppe Romano, in arte Pepsy Romanoff.

Lo svolgimento della conferenza è stato scandito da spezzoni in anteprima del film (trailer compreso) con annessi commenti delle persone coinvolte sopra citate.

Il film ripercorre la vita del rapper dall’adolescenza passata a Cinisello Balsamo alle prime pubblicazioni su YouTube, fino all’inizio del sodalizio con il producer Charlie Charles, passando dalla prima fama nell’ambiente trap italiano per raggiungere oggi, giorno dell’uscita del suo film.

Sono stati ovviamente ritagliati alcuni spazi per promuovere il disco che porta lo stesso titolo del film, la cui uscita è prevista il 20 novembre. La stessa pellicola racconta alcuni momenti salienti della produzione, come ad esempio l’incontro con Steve Aoki nella sua residenza a Las Vegas e il rapporto con JBalvin, anch’esso presente nell’LP. A tal proposito viene affermato da Shablo che Famoso vuole essere un progetto internazionale, scelta supportata dalle numerose collaborazioni con artisti esteri (nella tracklist oltre ai già citati JBalvin e Steve Aoki figurano Future, Offset e il produttore London on Da Track).

Al di là delle informazioni strettamente inerenti a film e album i partecipanti ricordano alcuni aneddoti riguardanti il cantante: cito ad esempio una profetica mail al team di Universal risalente al 2015, di cui ha parlato Jacopo Pesce, dove si parla dell’accordo in procinto di chiusura con un emergente Sfera Ebbasta che suonava come qualcosa di “molto poco italiano” ma chiaramente talentuoso.

O ancora il simbolico incontro di Sfera e Charlie in un Mc Donald’s (presente nel film) per discutere del loro progetto.

Insomma, Famoso parlerà non tanto della musica di Sfera Ebbasta quanto di Sfera stesso, della storia di un ragazzino di Cinisello Balsamo che è diventato una vera e propria superstar in Italia – e presto anche all’estero – nel giro di quasi nove anni di attività, formando un duo vincente con Charlie Charles destinato a imporsi come icona nel panorama musicale dello Stivale. Il tutto condito da commenti, aneddoti e interventi di colleghi che hanno avuto modo di collaborare con Gionata nel corso della sua carriera. Famoso è disponibile su Prime.

Sfera Ebbasta in concerto a Milano nel 2021

Sfera sarà in concerto il 13 e 14 settembre 2021, con il suo nuovo tour live che toccherà le principali città del paese. Il tour è prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Le date sono state programmate a settembre, periodo in cui sia ragionevolmente prevedibile una ripresa della normalità dei concerti e Trident Music, per la prima volta, si impegna a garantire il rimborso dei biglietti acquistati in caso i concerti dovessero essere ulteriormente rinviati per l’emergenza coronavirus.

La mostra fotografica

Dal 16 novembre sarà infatti disponibile “Famoso – A visual story”, un’esposizione fotografica interamente dedicata al Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), partner di Triennale Milano che sarà aperta gratuitamente a tutto il pubblico. Il MUFOCO, apre così le porte alla Milano Music Week ospitando uno dei suoi cittadini più famosi a livello internazionale. La mostra sarà introdotta proprio da Luca De Gennaro e si terrà a Cinisello Balsamo, non solo internamente nelle sale del Museo ma anche all’esterno, nella centrale Piazza Gramsci.

