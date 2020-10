Intervista, Gianluca De Rubertis ci presenta il suo nuovo album, La Violenza della Luce

Il 23 ottobre uscirà il nuovo album di Gianluca De Rubertis, La Violenza Della Luce. L’artista ha trovato l’equilibrio tra una scrittura elegante e densa e una semplicità che strizza l’occhio alle sonorità pop, ci racconta che questo tipo di connubio non è stato ricercato ma si è palesato in maniera del tutto automatica, a vantaggio di una misura che sente più vicino a lui.

“Scrivere questo album è stato un esercizio di vita, e senza prendermi la briga d’essere la parafrasi di me stesso forse sono riuscito ad essere più diretto o almeno lo spero”

In attesa dell’album, ho ascoltato il singolo che lo precede “Pantelleria”, un brano che odora del sale e del sole della splendida isola siciliana, dove ho trovato decisamente la sincerità della quale parla.

So che abbiamo pochissimo tempo e ho qualche curiosità da appagare. Ho ascoltato “Pantelleria” che ho trovato bello e che anticipa l’album che si intitolerà “La Violenza Della Luce”. Quale sarà l’interazione di questo singolo con l’album e da dove parte l’idea di questo titolo?

Il singolo è un brano che fa parte del disco che sta uscendo e che è stato scelto parlando, essendo un brano di velata nostalgia di un’estate trascorsa e uscendo a settembre poteva essere il momento giusto, dal punto di vista sonoro è un album che spero sia assolutamente fluido e fruibile.

Sono trascorsi cinque anni dall’ultima fatica musicale, so che hai fatto tour e un EP, a parte ciò dove e come è stata impegnata la tua mente in questo periodo?

L’ultimo disco era uscito nel 2015 e comunque lo si porta in tour, si suona, un anno e mezzo si sta in giro, almeno allora si poteva suonare in giro (ndr qui si sorride con grande amarezza). Poi ho fatto nel 2017 un EP con Roberto Dell’Era siamo stati molto in giro e abbiamo fatto davvero tantissime date e poi mi sono messo al lavoro su questo album che è andato un pochino per lunghe perché ho aspettato l’opportunità migliore per farlo uscire nel migliore dei modi e per regalarlo nella migliore confezione possibile. Parlo a livello di qualità ovviamente.

Andando ad approfondire ciò che ti riguarda ho letto che sei un ascoltatore distratto a meno che non sia musica classica, come gli scrittori che dichiarano di leggere poco. Tu sei un musicista e i musicisti tendono ad essere influenzati da ciò che ascoltano, in qualche maniera, invece mi da l’idea che tu sia più ispirato che influenzato e magari proprio dalla musica classica, è così?

Ti ringrazio di aver detto questa cosa perché il fatto di ispirarsi per forza agli altri onestamente mi ha rotto i coglioni, è come se una persona non fosse in grado di immaginarsi da solo delle cose. Siccome viviamo in un modo dove qualcuno ha poca fantasia, altri la fantasia non l’hanno mai avuta e fanno fatica, a volte anche, permettimi, alcuni giornalisti, non tutti ovviamente, che nelle recensioni hanno poca fantasia e devono per forza rapportarsi a qualcosa che hanno già sentito. Ma l’arte, la musica, la poesia fanno parte della sfera dell’inusitato, ciò che ancora non è mai stato usato. Io, effettivamente di musica ne ascolto poca e distrattamente e come dici tu è un po’ come lo scrittore che non legge, è lo stesso processo. Se uno è concentrato sulla sua immaginazione che gli permette di creare delle cose non capisco per quale motivo non debba usufruirne. Io immagino la mia musica. Poi è chiaro che quando si ascoltano delle cose particolarmente belle è chiaro un segno lo lasciano.

Che cosa rappresenta l’amore nella tua musica e che colore gli attribuisci?

Credo di vederci il colore viola perché l’amore non è una cosa così amena, è una faccenda molto bella, da adolescenti, da anziani l’amore è una cosa che muove il mondo. Si può manifestare in tanti modi, come una carezza, ha mille sfaccettature e contiene all’interno anche la sofferenza, ci sono dolci sospiri come quando si è molto giovani e si spera sia una sofferenza sopportabile. Quando per esempio un amore non è corrisposto e una persona è innamorata e persa totalmente la sofferenza può diventare un dolore spirituale che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Quindi il colore che darei è sicuramente il viola.

Quindi durante le fasi della nostra vita potrebbe assumere colori diversi perché lo viviamo in maniera differente?

Si, di amori ne ho vissuti tanti, tantissimi e quello che mi resta è legato ad un concetto di sofferenza anche quando l’amore è gioioso non si può mai prescindere. Non vorrei sembrarti troppo leopardiano però per quanto mi riguarda la sofferenza è come un contorno stabile dell’amore, a volte si soffre anche per un oggetto magari posizionato in un certo modo, poi ognuno ha la sua sensibilità.

Comunque lo rivesti di una profonda spiritualità?

Si assolutamente, il fatto che ci faccia resistenza, che sia catartica e ci faccia fare un salto da qualche parte.

Il tempo a nostra disposizione sta per scadere e vorrei farti una domanda che credo sia di rito. Covid permettendo l’album ti porterà in giro con un tour?

Si farò delle date in modalità più intima in locali più piccoli con tutte le disposizioni Covid e poi a novembre mi esibisco con la band all’Angelo Mai a Roma il 27 novembree poi all’Apollo di Milano il 28, sono posti più grandi e posso esibirmi con la band speriamo che non cambino troppo le cose e che si possa confermare le date.

29/10 CASTELLO VOLANTE– Corigliano d’Otranto (LE)

30/10 MERCATO NUOVO– Taranto

27/11 ANGELO MAI – Roma

28/11 APOLLO- Milano

PREORDINA LA VIOLENZA DELLA LUCE

Comments

comments