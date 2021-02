Nitro, presentato in conferenza su Clubhouse l’attesissimo GarbAge Evilution, evoluzione cattiva del suo ultimo album

Uscirà tra pochissime ore l’attesissimo “GarbAge Evilution” (Arista/Sony Music Italy), l’evoluzione di “GarbAge”, ultimo album di NITRO, prodotto da MACHETE – crew di cui Nitro è membro -, con la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano.

Evento nell’evento è stata la conferenza stampa tenutasi ieri mattina per la prima volta in assoluto su Clubhouse, il social del momento che in pochissimi giorni ha radunato in tutta Italia tantissimi utenti con l’esca di unire in chatroom il popolo comune con i suoi beniamini di ogni settore, più o meno famosi.

Alla conference room hanno partecipato, oltre alle addette stampa dell’artista, Andrea Rosi, president & CEO di Sony Music Italia, ovviamente Nitro, nel giorno del suo compleanno, SLAIT e in collegamento telefonico su collegamento web anche la concorrente rivelazione dell’ultima edizione di X-Factor 2020, Casadilego, coprotagonista di uno degli inediti aggiunti a questa edizione dell’album del nostro Nitro.

Nel nuovo progetto, alle tracce di “GarbAge” si aggiungono ben sei nuovi brani: la già edita “Ossigeno” feat Vegas Jones (prod. Stabber & Yves the Male), “Animalz” (prod. Strage), “Chica” (prod. Young Miles), “BARSMAGEDDON” (prod. Low Kidd) e due featuring, uno con la vincitrice di X FACTOR 2020, Casadilego, in “Mr & Mrs Smith” (prod. Stabber) e l’altro con Rosa Chemical in “OK BOOMER” (prod. B-dope & Young Miles).

È indiscutibile che quest’ultimo devastante anno segna un punto zero per tantissime operazioni socio-economiche e ben vengano queste operazioni che coinvolgano addetti ai lavori e fan per ricongiungere tutti i rapporti che il COVID ha distrutto.

Nitro proclama e difende fin da subito questo suo progetto con una major con Sony che sembra non aver castrato assolutamente la furia creativa di un rapper nudo e crudo come Nicola, che incalzato dalle nostre domande in merito, si sente di mettere in chiaro che per un artista proveniente da un mondo di nicchia come lui, il raggiungimento di un traguardo con il contratto con una major deve rappresentare solo un punto di orgoglio e la possibilità di raggiungere un pubblico più vasto a cui rivolgere il proprio messaggio artistico, e non va inteso come una svendita del proprio lavoro. Chi conosce Nitro sa che non è suo uso andare per il sottile, e rivolto ai suoi colleghi più o meno giovani che rivolgono strali offensivi sui social a chi firma con le major, ricorda che lui, dopo tanto tempo è ancora qui sulla cresta a proporre musica sempre nuova e progetti innovativi: “in un mondo in cui l’abitudine è quella di skippare le canzoni se io facessi un album con 12 pezzi rap tutti uguali chi ascolta finirebbe per saltare le canzoni. Il mio scopo è quello di fare un album in cui tu ascolti tutte le mie canzoni senza mai annoiarti”.

Questa la tracklist completa di “GarbAge Evilution”:

DISC 1

01 Animalz

02 Chica

03 BARSMAGEDDON

04 Mr & Mrs Smith (feat Casadilego)

05 OK BOOMER (feat Rosa Chemical)

06 Ossigeno (feat Vegas Jones)

DISC 2

01 GarbAge

02 Cicatrici

03 OKAY?! (feat. Lazza)

04 No privacy / No caption needed (feat. Joan Thiele)

05 Saturno

06 Avvoltoi (feat. Fabri Fibra)

07 RAP SHIT (feat. tha Supreme, Gemitaiz)

08 Wormhole

09 MURDAMURDAMURDA (feat. Ocean Wisdom, Ward 21, Victor Kwality)

10 Come non detto (feat. Dani Faiv)

11 Gostoso (feat. Giaime)

12 Blood (feat. Doll Kill)

13 Rispetto

14 Libellule

Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. GarbAge, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi, è stata la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait.

Noi possiamo solamente dirvi che se questo è il futuro forse non tutto è perduto.



